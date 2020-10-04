易晨智能勇奪「2020未來城邦－高雄創新創業大賽」銀獎

易晨智能股份有限公司創立於2019年，是一群具有豐富人工智能，語音辨識，與軟硬整合經驗的連續創業家所創辦，核心技術為人工智能演算法與語音辨識軟體，自有軟體申請全球發明型技術專利，我們的產品與技術從需求出發。創始團隊一直以來專注在AI智能硬體以及軟體演算法、物聯網雲端平台、語音識別演算法、自然語言深度學習演算法等技術上有所累積，致力於將AI 算法應用於實際生活場域。在智慧教育、智慧家庭、智慧生活、智慧商業、智慧長照領域有所發展，導入至實際場域之中。

核心技術：

專門為智能硬體服務所架設的AI 雲端伺服器，目前已經開發以STT/NLP 的各式專屬技能的自然語言伺服器，以及能串接各種IoT服務的ASaaS伺服器平臺。開發設計各種硬體應用服務，將可以針對各種用途（飯店、教育、長照、 商業專用）提供語音訂制開發。讓所有 Device 數據進行分析，可進而了解使用者的習慣以及使用時間、黏著度、偏好設定等數據。產品應用於“語音助手”、“智慧教育”、“AI虛擬客服”、“智慧家電”、“LINE IOT”。

易晨智能即時語音辨識App 奪高雄創新大賽銀牌：

解決消防局救護員在救護過程中，用手寫平板記錄患者案件狀態以及救護紀錄表，過去需花費五分鐘，透過即時語音辨識APP立即縮短至30秒，對於增加救援速度，以及降低災害損失，助益甚大。

產品應用：

AIOT 智能化生活以及智慧家電：結合家電廠商打造智慧生活。禾聯碩、資策會以及易晨智能，共同打造台灣在地智慧家庭生態鏈，產官學三方結合，軟硬體以及AI聲控演算法結合，共同打造智慧家電、智慧生活生態。

AI 智能客服：減輕人員負擔協助零售、銀行、餐飲等等產業，全智能語音智能客服系統，減少漏接電話次數，提升留客率，增加客戶服務品質。

AI 智能教師：協助使用者針對“口說”的部分自我訓練，虛擬老師可隨時隨地、不受空間以及時間限制自我練習。

AI 語音助手：協助消防局、警察局、資訊中心等等單位，將手寫、手抄等傳統資料輸入方式升級為聲控以及自然語言文字理解功能，減輕工作負擔並提升工作效能。

AI 零售客服：協助業者、商家，在忙碌之餘藉由AI客服能提供客戶服務，包含訂位、訂餐、來電諮詢服務，提供溫馨互動讓零售業者與商家零距離。