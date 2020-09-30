最想推薦朋友一起玩的計步器APP！《Walkr》揪艦友探索星球

全球APP朝「遊戲化」發展，許多應用工具紛紛結合遊戲創造更佳使用體驗。台灣開發團隊 Fourdesire 的走路星球養成遊戲《Walkr》將使用者的「走路能源」化為動力，邊運動邊蒐集星球，讓網友熱烈分享攻略，蓋樓曬星球直呼「超可愛」，還有人在家裡來回走，就為了累積2萬步換「豆子空飛艇」！

《Walkr》推出滿6週年，全球超過750萬下載量，今年《Walkr》將釋出全新太空船與童話星球，超萌視覺督促使用者走路探索銀河系，不當沙發馬鈴薯。

玩不膩的計步器APP 蜜月、度假也要玩《Walkr》

對很多人來說，《Walkr》不只是運動健身APP，還是人生旅途的好夥伴！有使用者分享，《Walkr》讓她與好友一起運動挑戰傳說任務，結婚出國蜜月都不忘累積步數，現在懷孕的她也很期待未來帶孩子一起走路探索宇宙。

運動、健身APP這麼多，《Walkr》讓使用者玩不膩、創造高黏著度的特色是什麼呢？開發團隊 Fourdesire 用可愛的視覺設計取代枯燥的健康數據，自APP推出以來， Fourdesire 創作了上百顆星球，讓使用者在遊戲過程中不斷發現新的驚喜。

上線以來《Walkr》今年首度跨界合作，與來自 NGC6543 貓眼星雲的宇宙喵「Kuroro（酷樂樂） 」攜手推出全新太空船「Kuroro Trek」，帶領玩家們一同展開宇宙大探險！除此之外，《Walkr》也結合龜兔賽跑、賣火柴的小女孩、美人魚等耳熟能詳的童話故事，推出一系列「童話星球」，打造豐富的銀河系。

一般運動健身APP會讓使用者看見其他人的里程數或運動時數，達到激勵運動的作用，實際上還是獨自運動居多；《Walkr》則透過「艦友」營造出與朋友一起走路探索星球的氛圍，增加彼此互動，讓使用者反饋：「不僅是運動紀錄，還有很多更棒的友情和彼此連結的感覺！」

還有透過APP與國外朋友保持聯繫的使用者形容：「《Walkr》不只是單純的計步程式，也讓我跟朋友有共通話題，互相支援星球成長。」《Walkr》回歸到使用者本身，透過遊戲創造更多連結，改變了大眾對運動APP的想像，也成為讓使用者愛不釋手的獨特魅力！

運動最難的就是換上鞋出門的那一刻，擁有上百顆星球的《Walkr》讓人迫不及待創造自己的銀河系，揪朋友搜集超可愛貓狗太空船和最新童話星球，一起培養走路運動好習慣！http://walkrgame.com/