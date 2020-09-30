桃園水利會會長黃金春表示將持續進行大法官釋憲還地於農民

依政府公告明(1)日為農田水利會改制為行政院農委會農田水利署的第一天，桃園農田水利會於今(30)日為會長黃金春舉辦歡送會，黃會長並與所有會務委員合照留念一一道別，場面溫馨感人!

黃金春會長與本屆會務委員合影。

會務委員(中)接受會長及續任副處長(左)頒感謝狀表示不知要哭還是笑，令人感傷。

桃園農田水利會黃金春會長因改制前帶領全國灌區農民反對農委會及政府強行佔領農民財產的惡行表達抗議，因此10月1日農委會將派任桃園市副秘書長兼代理客家局長何明光接任，為此黃金春日前已砲轟水利會改制竟然不辦交接，只於明天請各分處的處長到農委會宣誓就職，黃金春強調若改制真的對農民好，那又為何連交接都不敢辦? 黃金春強調農委會心虛，只好在改制前夕找各水利會開會作成決議，要求農田水利會應於10月1日前完成不動產財產盤點後，持登記申請書、不動產清冊、權狀及相關公文，向地政事務所申請所有權移轉登記，更荒謬的是登記申請內所列登記理由有：□買賣、□贈與、□繼承、□分割繼承、□拍賣、□共有物分割，他強調水利會的農民財產明明是被政府強奪!試問該勾選哪一項作為登記理由？水利署桃園農田水利會財產清查結果，包括土地部分 28,256筆，公告現值 2,316億元，（市值超過3,000億元以上），加上水利設施、辦公廳舍、商辦大樓，再加上航空城開發案180公頃的區徵後配地，總資產應該在4,000億元以上，統計全國農田水利會總資產更破兩兆台幣以上，而這些本是農民的財產，卻於10月1日起就被政府強佔，政府此種惡行實在令人髮指與不恥!

會務委員各自將名牌帶走，無奈的心情寫在臉上。

暫別了老戰友。

桃園農田水利會會長兼全國水利會自救總會會長黃金春指出，水利會組織健全、會務績效良好、先於政府存在的事實法人，僅憑一個不清不楚的水利法，未經法定程序就消滅水利會的法人資格和會員身分，讓會員的自治權利和福利憑空歸零如何自處?且政府新制的管理權責收歸公務體系，讓組織運作產生巨大質變，該如何調整因應，主管機關也沒有落實準備好，就讓法案急就章快速通過，並許以現任 （大部分）會長過渡期間相關職務，不察基層員工、會員的民意和感受，他強調現在離開會長職務只是暫時不得已，日前已委由律師向政府提出大法官釋憲，在申請釋憲過程中除了會緊盯後續發展，同時也仍將與所有灌區農民站在一起期待司法還農民一個公道，早日將被政府佔據的祖產還給農民!