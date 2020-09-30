海尼根台灣APGP儲備幹部人物小故事

Zoe (26歲) / 主要客戶經理

輪調經驗：台灣／通路行銷、新加坡／業務、柬埔寨／行銷、台灣／主要客戶經營

從被客戶問「你可以嗎」，到扭轉年資等於表現之刻板印象

在英國讀大學的Zoe，畢業後在英國最大快速消費品公司面試至最後一關，同時也收到「亞太區跨國儲備幹部計畫 (APGP)」錄取通知。看著牛津、劍橋對手，心想著好不容易走到這一關，真的要回台灣嗎？而APGP面試過程中帶給她的活潑氣息，讓她認定多元文化職場才是她心之所趨，因此加入APGP 。

23歲的她在新加坡時擔任業務，當時客戶是間尚在施工之高端飯店，而她的資歷常讓窗口覺得「你可以嗎」？她發現賣出產品之前，要先打破客戶年資等於表現的刻板印象！一個轉念，她變身智勇雙全的「神力女超人」，擁有女超人勇氣的她，年紀輕輕卻大膽的直接與總經理談判，在對手還在聽客戶簡報階段，她已跟總經理提完案！有著女超人的智能加持，她發現客戶需求不會寫在宣傳手冊上，因此赴施工現場觀察裝潢，驚覺客戶主攻族群與簡報的不一樣，在對手還坐在辦公室研究簡報時，她已重新設計提案，不僅簽下千萬合約還扭轉了客戶年資等於表現的職場文化，在新加坡一站Zoe華麗變身！

Zoe加入APGP，23歲便簽下千萬合約還扭轉了客戶年資等於表現的職場文化。圖／業者提供

於柬埔寨時原以為最難是文化，沒想到居然是她的母語英文！柬埔寨的同事來自12個國家，各自有不同的語法與口音，12國人彷彿講著12種英文。剛開始Zoe常感受到溝通誤差，一個句子常有12種解讀，英文為母語的她甚至一度以為自己英文不夠流利！帶著72變精神的她開始第二次變身，她發現化繁為簡才是高度國際化環境的溝通方，法而非華麗詞詞藻，獨創「小學生文法」來溝通，規定自己以五個單字講完一句話，不僅降低誤差還大幅節省了會議時間！

經歷神力女超人之旅的她認為輪調經驗打開了她的視野，建立她跨國界、種族、性別、年齡的多維思考模式。種種自我突破更讓她相信只要勇敢走出第一步、相信自己潛能，任何夢想都有可能實現！

Joe (26歲) /資深財務分析師

輪調經驗：台灣／業務、財務分析師、越南／財務稽查、新喀里多尼亞／財務專案管理、台灣／供應鏈計劃與管理

英法文再好也無用武之地，化身名偵探柯南協助店家

喜歡旅行的他於26歲時就以背包客方式流浪過32個國家，認為啤酒就是充滿fun元素而加入海尼根「亞太區跨國儲備幹部計畫 (APGP)」。加入APGP前的他於四大會計事務所擔任管理顧問，剛加入APGP計畫時卻先於台灣海尼根由業務做起，從靜態的財務人員轉為動態業務，這是他孫悟空72變的第一變。

許多人認為英文為外派存活關鍵，而會英法文的Joe卻在越南連溝通都困難。Joe在越南的是協助店家優化優惠活動，優化的第一步為找出改善點，但店老闆普遍不會說英文，英法語流利的他根本無法藉溝通協助店家找出改善點。但內建72變精神的他，迅速變身成「名偵探柯南」自創「點線面」法則，以店家數字歸納潛在問題點、再以當地主管意見將點串成線確認問題共通性、最後以店家角度組成面瞭解店家隱性期待，以點線面法則，就算不開口他也屢屢協助店家找出盲點，優化優惠活動！

Joe在APGP中自創「點線面」法則，協助店家優化優惠活動。圖／業者提供

當Joe輪調至新喀里多尼亞時，必須迅速降下越南高速節奏，以適應當地慢活文化。他再度以觀察力，從同事們早上親碰臉頰互道早安後才開始工作，他人的互動才是推動專案的引擎。文靜的他跨出舒適圈變身好動咖，到處結交朋友甚至參加罷工以融入文化，建立起麻吉情誼後在慢活文化中也能加快同事工作節奏，一個禮拜就完成一個月的專案，完美為第三度變身畫下完美句點！

結束輪調後，Joe認為個人最大的收穫是個性的進化；原以為多國旅遊經驗與語言優勢到任何環境都可得心應手，但在新興國家一切無法預測，只能不斷提升自己的72變適應力、拋開過去經驗，以適應力挑戰一切未知。

Torres (30歲) /品牌經理

台灣／行銷儲備幹部、新加坡／亞太區域品牌行銷、荷蘭／全球數據驅動行銷團隊、台灣／品牌經理

台大電機高材放棄半導體高薪，成為2018前進荷蘭總部唯一亞洲儲備幹部

台大電機系畢業的Torres，被南向海外輪調機會吸引，毅然決然放下半導體行業高薪加入海尼根「亞太區跨國儲備幹部計畫 (APGP)」。分本科系的他光是加入，就可說是他的孫悟空72變之第一變。

台大電機高材生Torres放下半導體產業高薪加入APGP。圖／業者提供



帶著雄心壯志加入的第一份工作卻是商化人員，每天重複到超市排列產品就算了還被店家當眾擺臉色，擁有72變精神的他自此走下高材生神壇變身「李小龍」。李小龍的名言為be water，像水一樣就能適應任何環境，變身李小龍的他在人事、行銷、物流等各種專案中都能像水一樣適應，拋開高學歷包袱的他迅速融會貫通各部門絕學，打破台灣海尼根運行10年的生啤酒利潤計算模式，第二變迅速達陣！荷蘭總部更因此邀請他赴荷蘭總部工作，成為2018全亞太區唯一於總部工作的儲備幹部。

在荷蘭時，Torres負責的是全球數位轉型策略，不懂數位的 Torres買了許多書籍想趕緊跟上大家，卻發現知識是死的人的需求才是活的。他再度變身李小龍，運用be water的適應力深入每個分公司，發現分公司就如消費者有不同需求，同一套軟體要對不同國家要有不同賣法。身為數位人員的他變身為超級業務，將分公司看成消費者，為每個分公司客製化不同溝通策略，成功於半年內將軟體推進30多個分公司，Torres像水一般在哪都能變身！

兩年挑戰5個部門，輪調後覺得自我潛能被激發， Torres 發現科系跟表現不一定相關。更使他對世界保有好奇心，對事物持開放的態度，也更能像水一樣適應並變化出屬於自己的形體！