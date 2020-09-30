藝術創作登峰造極！張美雲法華鎏金作品驚豔國際

張美雲，出生於鶯歌，1973年於市拿陶藝擔任陶瓷彩繪師，作品屢獲為外賓贈禮；至今陶瓷創作資歷已50年，其華麗無比的法華瓷作品，更是在藝術領域獲獎連連。

張美雲提到當初接觸陶藝的原因，與是鶯歌在地孩子的生活背景有關，而她對陶瓷的喜愛則是努力至今的動力。「做陶瓷真的是很辛苦，壓力很大，常常費盡心思創作了一件作品，但入窯燒製卻裂了、壞了，真的是看天看運氣的。」張美雲表示，在鶯歌陶瓷業的全盛時期，鶯歌的小孩常常要幫忙做家庭代工，長大後看到陶瓷就想逃跑；但因為她是因為喜愛畫畫，由父親的介紹進入市拿學習陶瓷，才敢進入這個領域挑戰。

一個偶然的機會，張美雲接觸到了法華彩，十分驚豔於法華彩那獨特又絢麗的技藝和質地，但發現此技藝早已失傳；但是她不放棄，不斷在古籍和傳世品中摸索，不斷嘗試，終於重現失傳280年的法華彩。曾受邀至中國藏品節目「國寶苑」展演，榮獲北京故宮鑒寶專家張淑芬點評「絕對值得收藏之珍品」，張美雲表示很感謝大家對她的肯定，「但創作陶瓷的領域無窮無盡，我最大的心願是要繼續創新創作，直到我作不動為止」。

今年張美雲作品受邀「亞熱帶花園—陶博x故宮聯合彩繪陶瓷特展」展出，其融古創新的工藝、別出心裁的新意，得到熱烈的好評；此展是由國立故宮博物院與新北市立鶯歌陶瓷博物館共同主辦、國立歷史博物館協辦，透過陶博館及史博館所典藏的陶瓷器、當代藝術家作品，以及故宮享譽國際之數位人文豐碩成果，呈現彩繪陶瓷的歷史源流及多元風貌。

張美雲說，50年來她唯一的信念就是不斷創新，不能停止，雖然過程很艱難，但仰賴的就是本身對於藝術源源不絕的創作熱情；從今而後，她也將不忘初心，繼續創作。