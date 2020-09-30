砲打中央!桃園市議會3黨團聯手抗議統籌分配稅款不公

桃園市議會今(30)日上午由副議長李曉鐘和國民黨團總召林政賢、民進黨團總召陳治文、無黨總召李家興及三黨團的市議員於桃園市議會召開記者會，要求中央合理分配統籌款及補助款，強調桃園是「國門之都」且人口已達225萬人，無論交通、教育等各項建設經費都逐年增加，桃園創稅名列前茅，但中央統籌分配款給桃園卻是六都最少明顯不公。

桃園市議會副議長李曉鐘(右一)與三黨團總召帶領議員一起召開記者會。圖/傅秉祥

三黨總召輪番砲轟中央，發表聲明指出桃園市創稅能力104年為1,960億元為六都第三名，但當年的統籌分配款敬陪末座僅184億元，105年創稅1,930億元但統籌分配稅款195億元仍居六都之末，反觀台南市的人口比桃園市少22萬人以上，104、105兩年的創稅額分別只有742億元及843億元，但統籌分配稅款186億元、196億元都比桃園市高，桃園市舉債日益嚴重，從104年債務不到200億元，至109年8月攀升到490億元，主因便是中央統籌分配稅款及一般補助款長期對桃園市分配不公，以109年度為例，桃園市獲配的財源僅為其它5都平均財源的60%，且較第5名的台南市少約100億元。

針對中央長年對桃園市統籌分配及補助款不合理，因全市進入重大建設期，且歷年來墊付款項逐年攀升，市議會3黨團議員今日發表聯合聲明，並由桃園市議會副議長李曉鐘帶領市議員們高呼「抗議統籌、補助不公；公平合理、分配財源」口號，要求中央合理分配統籌款建設桃園，桃園市議會副議長李曉鐘於會場指出，從鄭文燦市長上任以來，總預算一年便短少100億元，若能依照現行台南市的統籌分配稅款比例給桃園，則這幾年桃園市根本不會舉債!目前桃園市舉債的數額正好是中央少給桃園市的數目，若中央不回應公平處理方式，則第2階段將由鄭文燦市長、邱奕勝議長、市府局處首長、議會3黨團總召、議員一起到中央拜會行政院、財政部、主計處等單位，爭取財稅公平。