朝陽科大與資策會產業情報研究所(MIC)簽訂合作備忘錄 共同培育5G金融科技人才

提升學生未來職場競爭力，培訓物聯網、人工智慧、智慧金融等相關企業人才，朝陽科技大學與資策會產業情報研究所(MIC)攜手合作，雙方分別由校長鄭道明及所長詹文男代表，於今(30)日簽訂產學合作備忘錄(MOU)，未來將強化產業分析、人才培育、企業實習、產學合作及學術交流。

朝陽科技大學校長鄭道明(右)致贈紀念品予資策會產業情報研究所所長詹文男(左) 。圖／許俊揚攝

5G已成為全新的數位經濟骨幹，帶動商業模式轉型，朝陽科大與擁有最佳資訊與強大講師陣容的資策會產業情報研究所(MIC)攜手，共同培育5G金融科技菁英。代表簽約的資策會產業情報研究所(MIC)所長詹文男表示，資策會是國家資通訊科技創新應用與協助數位經濟發展的推手，而產業情報研究所(MIC)則致力於做好政府智庫與產業顧問的角色，以協助產業提升的關鍵力量自許。此次與朝陽科大之合作，期許雙方能協助業者導入新技術，結合跨域商業模式運作，促進金融產業在後疫情時代，積極邁向數位轉型，加速產業數位發展腳步。

資策會產業情報研究所所長詹文男(左)致贈「數位轉型力」及「不老經濟」二書予朝陽科大教師，由校長鄭道明(右)代表接受。圖／許俊揚攝

朝陽科大校長鄭道明說，該校已連續4年進榜英國泰晤士高等教育(THE)全球最佳大學排名1000+，並榮登全球電腦科學領域排名600+，很榮幸能與資策會產業情報研究所(MIC)成為策略發展夥伴，雙方簽訂MOU將能借重資策會的5G技術優勢，加速大數據、雲端運算、人工智慧、物聯網以及區塊鏈等技術的延伸與應用，並進一步推動金融科技智慧化與創新化的發展，引領在地新興數位科技產業人才走向世界。

共同見證簽訂產學合作備忘錄(MOU)的嘉賓合影。圖／許俊揚攝

近年來，由於朝陽科大致力推動金融科技(FinTech)發展計畫已展現具體成果，管理學院院長林益倍表示，自109學年度起開設「金融科技學程」及「數位金融微學程」，可提供學子更多元學習管道，強化金融科技專業知識與技術能力；管理學院副院長陳文國也進一步說明，目前正積極籌設「智慧金融中心」，除提升未來職場競爭優勢，並可作為產官學研交流互動平台，提供協助企業訓練或高中職校學生實習場域，相信攜手資策會MIC，必能共創金融科技新紀元，共同打造5G新世代。