歐德集團榮獲第二屆金舶獎前10強

為促進台灣三創十兆服務業產業輸出國際，由中華民國全國商業總會品牌加速中心舉辦的第二屆「品牌金舶獎」，9月29日舉行頒獎典禮，台灣家居業領導品牌歐德集團自百大企業中脫穎而出，榮獲前10強榮銜。

「品牌金舶獎」十大潛力創新服務品牌選拔計畫，在選出亞洲優質服務業品牌，幫助台灣中小型服務業躍升成為國際型企業，讓台灣品牌成功在全球市場遍地開花。今年吸引百大企業參加，經過嚴謹的評選過程，公佈10大得獎名單，歐德集團是此次唯一獲獎的家具品牌。

歐德集團總經理江衍欣 (右)接受商研院董事長許添財(左)恭賀獲金舶獎。圖／業者提供

歐德集團呈現的【五力】深受評審青睞；在【創新力】方面，隨時掌握國際脈動，提供兼具設計感與實用性的家具，繼獲IDEA設計大獎、2020再獲A’Design國際設計獎；【品牌力】連續12年獲信譽品牌金獎，也是系統家具知名暨理想品牌第一名；【技術力】歐德是業界唯一全系列板材榮獲內政部所頒發的綠建材標章，擁有專業商品研發團隊，因應時代滿足客戶多元需求。【營銷力】及【服務力】除了既有實體門市外，近年來積極建構網路行銷布局，提供消費者即時服務。

今年因為疫情的關係，服務業叫苦連天，歐德傢俱逆向突圍。首創業界「免費設計、免費到府丈量、三成訂金、五日完工、七成尾款、驗收再付」機制，提供消費者最好的服務。

歐德總經理江衍欣強調，隨著人口高齡化，歐德集團致力打造更舒適安全的居住樂齡宅，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。歐德傢俱歷經十個月淬煉，獲得金舶獎前十強殊榮，前進亞洲鏈接世界，「結合商總的三金六化，未來國際舞台等著我們熱情上場。」