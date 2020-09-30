育達科大王育文董事長接任私立學校文教協會理事長

中華民國私立學校文教協會今(29)日舉辦第七屆新舊任理事長交接典禮，在教育部前部長吳清基、常務次長林騰蛟、吳永久榮譽理事長、楊敦和首席顧問及學校董事長等多位貴賓的觀禮下，卸任理事長胡宗鑫將印信交接給新任理事長王育文。監交人教育部前部長吳清基盛讚二位前後任理事長都是教育界的傑出領航者，在胡宗鑫理事長的帶領下，爭取私立學校公平合理分配國家教育經費，及私立學校教師、學生福祉，提昇私立學校教育品質，相信新任王理事長接棒之後，必定能薪火相傳、迭創新猷。

私立學校文教協會八十五年創立，創會迄今已達24年，創會宗旨，爭取公平合理分配國家教育經費，提昇私立學校教育品質，使全國人民有充分選擇教育之機會。在歷任理事長共同努力下，積極參扮演政府與民間承上啟下的橋樑與紐帶之積極角色，爭取私立學校教師、學生福祉，提昇私立學校教育品質，促進私立學校團結和諧謀及健全發展。

教育部常務次長林騰蛟致詞時，特別感謝私立學校文教協會對「私立大專校院轉型及退場條例」草案的建言，及辦理「傑出教育事業家評選」對提升私立學校辦學績效有很大助益。臺灣就讀於私立大專校院學生有將近7成，足見私立高等教育的重要性。為了確保學生的受教品質，私立學校更應審慎思考在教育使命下的作為。新任理事長王育文董事長責任重大，期望能將危機轉化為發展契機，共同努力開創私校教育的新藍海。

新任理事長王育文表示，私人興學一向是我國教育的優良傳統。以一己之力，捐資辦學，培育英才，進而彌補公立教育之不足，更是目前私校教育所承擔的重責大任。但因教育資源長期分配不公，再加上少子化及教育M型化的衝擊，私立學校目前正面臨空前嚴峻的挑戰。特別提出未來協會努力目標，1.促進公私立學校學生教育機會立足點的平等、2.保障學校師生及董事會權益、3.維護私立學校公平合理之發展環境及4.推動公平之私校教職員退撫制度。面對教育大環境的嚴荷挑戰，我們唯有堅持私校的教育使命，確保私校的教育品質，彼此更加緊密合作，才能在困難的局勢中一起攜手衝破難關，邁向屬於私立學校的康莊大道。

育達科大王育文董事長出身教育世家，父親為台灣知名教育家，育達教育文化事業機構總裁王廣亞博士。自台灣師範大學社會教育系畢業後，分別於1996年及2004年取得英國曼徹斯特大學教育碩士及博士學位。王董事長於1996年進入育達教育體系服務，擔任最基層教育工作及歷練重要行政職務，2010年獲董事會推舉為董事長，正式接掌育達科技大學。

2018年王董事長獲頒第六屆傑出教育事業家獎，見證育達教育集團蓬勃發展與經驗傳承。育達科大目前正進行教學創新與經營轉型，已見成效，近年新生註冊率近七成以上，成長率全國名列前茅。學校成立了附屬廣秀森林幼兒園，亦經營新北市三多非營利幼兒園及苗栗縣後龍非營利幼兒園，未來規劃成立中小學。同時也擁有全國第一個由大學所設置之C級長照據點，讓學校服務的對象從幼兒到青年，進而延伸到長輩，善盡私人興學的社會責任與義務。