中華松樹盆栽協會展盆栽之美

中華松樹盆栽協會，於30日起五天在台中市政府惠中樓一樓，舉行台中市市樹特展，暨中華松樹盆栽協會第九屆會員作品展，總展出作品價值近億元，及盆栽藝術競賽獲總冠軍黃泗山的赤松。及邀請國際盆栽大師鄭誠恭當場盆栽創作，與全國喜愛盆栽人士創作藝術交流。

黃泗山作品赤松獲總冠軍

中華松樹盆栽協會理事長林世昌表示，協會舉辦展覽目的，是希望能够將松樹之美，推廣到社區及住家，讓它除了美化環境，也能够怡情養性，會員之間的友善交流，及成為政府之間橋樑美化社區。此次中華松樹盆栽，共展出員工最好的精品84件，大品60件，小品24件，件件皆是會員傾心之作，總價近億元，在盆栽藝術競賽中脫穎而出，而獲總冠軍的赤松，值得大家來精心細品，欣賞盆栽之美。

獲總冠軍的赤松作品者黃泗山表示，赤松的特色：所有的技幹皆没有用鋁線定形，整個盆栽線條美、空問美、蒼老美、造形美，及樹、盆、地、技架配合得非常完美，襯托赤松出整體優質之美。

林世昌指出，中華五千年來盆栽藝術一直流傳在各家庭院，不論貧與富，貴與平民，或多或少家裡外皆有盆栽，不論是自己欣賞，或共同喜好，皆能美化家園。展出第二天（１日），邀請國際盆栽大師鄭誠恭，當場盆栽創作，以人為方式具有生命，展現自然之美，體悟自在人生讓喜好盆栽人士，可以互相盆栽創作及藝術交流，流傳中華松樹盆栽之美。

鄭誠恭大師指導盆栽藝術，從一般調整到圖畫中美化盆栽

在展出的84件中，理事長林世昌收藏價值非凡松樹盆栽同時當場展出，大家一起來欣賞松樹之美，納入市民的生活與文化中，因而觸發美感，潛移默化出不同的生活氣質。讓更多人看到台灣的軟實力，也連結民眾新生活的價值。

理事長林世昌及五松葉松作品

台灣松樹為台灣原生特有種，生長於懸崖峭壁或土壤貧瘠環境，象徵堅忍不拔、威武不屈的人文精神，更不乏其中有千年神松。展出作品都是經由會員數十年精心栽培，造型獨特、樹形千姿百態，葉性好，葉色翠綠，呈現出大自然的優美。