中秋連假投保旅遊險 臺灣產險推投保送LINE POINTS

中秋暨國慶連假將至，許多民眾都會安排開車返鄉與家人團聚，或者自行駕車來場家庭小旅遊，交通部高公局預估，中秋連假首日恐創下歷年中秋連假交通量的最高紀錄，塞車程度預估直逼大年初一規模。

駕駛長時間車程，事前除了要特別檢查車子有無異狀並補充好體力，還有個重點也需特別注意，就是自己的愛車保險是否快要到期，若將於連假期間到期者，建議需提早進行投保作業，以免發生交通事故時，因自身保險到期導致權益受損。臺灣產物保險提醒，中秋連假期間民眾會較常用車，若於連假期間車險到期尚未投保，會因保期沒有銜接，道路救援服務暫時中斷，而造成民眾的權益受損，為確保連假期間愛車保障以及道路救援服務不中斷，建議於連假開始前2至3個工作日完成投保作業。

民眾若安排家庭或三五好友一同出遊，除了事前規劃住宿、行程、交通方式以外，也得規劃好旅平險的保障，且現在投保旅平險非常方便，隨時隨地都能於網路自行投保。臺灣產物保險網路投保旅平險能幫家中未滿7歲的小孩投保，對於有小小孩的家庭，可說是相當重要，除此之外，臺灣產物保險還推出「投保旅平險送LINE POINTS」的活動，即日起至10月11日於臺灣產物保險網站投保旅平險（不限金額），被保人數為1人即可獲得LINE POINTS 10點、被保人數為2人即可獲得LINE POINTS 20點，依此類推，限量200份。更多資訊可至臺灣產物保險網路投保網站https://bit.ly/341Giet查詢。