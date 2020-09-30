2020台北紡織展10月13日盛大登場

複合機能紡織品與個人防護紡織品再創亮點

由經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的「第24屆台北紡織展(台北紡織展)」將於10月13-15日於台北南港展覽館展出。該屆有來自臺灣、瑞典、德國、日本、韓國、瑞士、美國等11個國家及地區的356家廠商參展，展出規模達803個展位。今年該展為文化部主辦之「2020臺北時裝週SS21」之系列活動，臺北時裝週以RE:CONNENT為概念，期望在疫情趨緩之際，讓生活中所有斷開的環節再次銜接。

紡拓會秘書長黃偉基於展前記者會說明今年度台北紡織展展出重點。圖／郭亞欣

今年度TITAS攜手臺灣紡織業者及國際買主掌握產業趨勢脈動，展覽聚焦於「創新」與「環保」，更新加入「個人防護」期共同開創後疫衍生的新商機， 第24屆台北紡織展（TITAS）五大主題將再造風潮。

機能應用－後疫時代消費者對服飾品的需求傾向於具備多元之防護特性，利用複合紗線或組織達到如吸濕排汗、防水透濕、抗紫外線、遠紅外線、蓄熱調溫、除臭抗菌等複合功能，可提供額外保護的機能性紡織品備受全球各大品牌的高度重視。

永續環保－減少溫室氣體排放，邁向低碳社會不再只是價值選擇，而是生存上的必須，臺灣紡織業亦不斷創新，為地球永續盡氣一份心力。

個人防護－臺灣防疫國家隊在全球打響名號，是奠定臺灣紡織供應鏈重新洗牌的重要里程碑，個人防護用紡織品（ PPE）是今年展出重點之一。

智慧紡織－臺灣紡織業運用5G智慧科技，不間斷地積極研發智慧型紡織品與智慧衣，賦予服飾與穿戴者之間具有更多互動的個人防護、健康照護及穿戴穩定舒適性。

智慧製造－臺灣縫製設備業者結合數位與整合數據資料庫技術，讓四針六線併縫車、三針繃縫車之應用自動化，以達最高生產力效能；而AI數位化經不斷提升產品自動化和智慧化，讓生產流程更具高度靈活性。

Titas展前記者會，廠商發表今年度展出重點。圖／郭亞欣

線上線下整合行銷搶攻疫後商機

因應後疫情時代的「零接觸商機」和數位貿易趨勢，啟動TITAS線上型錄系統，參展商可在線上型錄平臺，透過文字、圖片及影片呈現產品特色，讓國際買主蒐尋展商最新產品，並可透過線上平臺進行聯繫及詢價，全年無休的提供雙方即時、快速及零距離的互動。

今年因應疫情，紡織業者響應政府號召，協助生產醫療防護用相關產品，今年該展特別打造參展業者推廣防護衣、隔離衣及醫療用紡織品的平臺，除在大會形象區設置「解封概念防疫區」，展示各樣醫療防護用及後疫情解封防疫用紡織品，亦特別商請相關醫療院所協會，協助邀請各大醫療院所參加「醫療防護紡織品聯合發表會」，並派專人向到訪之醫療院所進行展場導覽，相信對日後籌建國內醫療用紡織品供應鏈具有指標性意義。 為響應政府將國內需求作為基礎能量，來帶動產業發展之理念，今年亦規劃參展業者推廣高機能紡織品的應用平臺，除邀請政府機關及公營事業等單位赴展場參觀，並特別辦理「臺灣高機能性紡織品應用發表會」及展場導覽活動，藉此使我公部門及公營事業人員得以穿著臺灣製造的高機能紡織成衣及服飾品，全力帶動臺灣紡織產業向上發展。（經濟部國貿局廣告 紡拓會執行）