10/9-10/11連假3天華陰商圈歡喜熊購物季 嗨玩限定桌遊 彩繪皮箱

專屬桌遊與彩繪皮箱 年輕世代瘋文創

「全台最大平面百貨」的華陰街徒步區，這次要變身為最受年輕朋友歡迎的文創樂園，要邀請大家來彩繪迷你行李箱，讓你體驗限定桌遊！華陰街首創商圈導覽桌遊，帶你邊玩邊認識華陰街的前世今生。10/9現場還請來「冷到爆」非洲鼓團帶來熱鬧的表演，這次更推出華陰街的專屬APP「歡喜熊購購購」，只要到會員店家累積打卡就能獲得好康優惠，從10/9至10/11起3天連假，一起來歡慶國慶佳節，體驗前所未有歡樂的熱鬧氣氛！報名彩繪迷你行李箱&玩華陰專屬桌遊：https://reurl.cc/4mWqk2

2020華陰街徒步區歡喜熊購物季將熱鬧開跑。圖／業者提供

推華陰街專屬APP 吃喝玩樂一手搞定

華陰街徒步區一直是觀光客及親子逛街的首選，近年來商圈也試圖透過各種全新的購物服務來提供給消費者，利用數位轉型，跟上年輕朋友的潮流，特別推出華陰街專屬的APP「歡喜熊購購購」，串聯商圈內的會員店家，民眾只要下載並在活動期間到配合的店家掃QRcode碼打卡，累積滿10個店家，就能獲得精美禮物。

好康優惠享好享滿 連假親子熱門首選

10/9至10/11連假3天「2020華陰街徒步區歡喜熊購物季VS文創彩繪& 首創商圈導覽桌遊趣」活動相當豐富，10/09(五)活動開跑首日，精彩的魔術戲法與歌唱表演、周邊還有「菁英魔法學院」體驗攤位、「氣球達人」的氣球大放送、「小熊媽媽」的親子DIY拚豆等，眾多會員店家也推出聯合特賣，立宇生活科技、仙詩手錶、煙斗服裝、嗣竣貿易有限公司等提供下殺優惠，歡迎民眾趁連假來挖掘好康。