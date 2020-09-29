臺德邁向能源轉型論壇 擘劃能源轉型解決方案

經濟部能源局與德國在臺協會舉辦之「臺德邁向能源轉型論壇」9月28日圓滿落幕。德國聯邦經濟事務和能源部能源政策司長赫登(Thorsten Herdan)特別進行專題演講，臺德雙方除分享能源轉型經驗外，主要聚焦於德國氫能與電轉能的實務經驗與挑戰。

因受疫情影響，本次論壇以視訊方式舉行。我方由能源局局長游振偉代表致開幕詞，特別邀請德國聯邦經濟事務和能源部能源政策司長赫登與德國在台協會處長王子陶代表德方致詞，與會講者共有來自德國與我國等5位能源領域專家，分享雙方能源轉型經驗。

前德國政府「未來能源計畫」能源轉型專家顧問、現任德國Agora能源轉型理事會主席的齊辛博士在簡報中指出，德國的能源轉型不僅是淘汰核能和燃煤發電廠，而是整個能源系統的根本重建。德國2050氣候行動計畫宣示以碳中和為目標，代表需要建設一個以再生能源為主的低碳社會。基礎設施改造，例如發電設施、電網系統、儲能系統以及提高所有部門能源效率的總體措施，所需的大規模投資僅市場力量不足以使能源轉型成功，它需要社會的認可，以及有效的政策和措施。

德國再生能源多數為具間歇性的太陽能與風力，如何調控季節性產量過剩和過低的問題，為能源轉型的重要課題。依據德國經驗，可能的解決方案包括儲能、需求端管理和彈性的電網基礎設施。與會德國專家表示，氫能與其他電轉能（Power to X）可將多餘的電力轉化成其他熱能或燃料，例如合成天然氣、氫能和液態燃料，不但可作為再生能源儲能之用，也可有效減少供熱與運輸所排放的二氧化碳。目前德國正積極從事氫能與電轉能的研發，並於今年通過《國家氫能戰略》，確認「綠氫」的優先地位，預定最晚在2040年之前，在國內建成10GW的電解綠氫產能。

能源局表示，未來我國將大幅提高再生能源占比而德國是能源轉型的先驅，所遭遇的問題以及解決問題的方法，皆可供我國借鏡。

臺德雙方自2015年起，透過能源轉型論壇的建立進行能源對話，並於次年簽署《臺德能源轉型領域合作意向共同宣言》。我國透過與德國的合作，汲取及借鏡德方經驗將有助於我國能源轉型的順利推動。經濟部能源局與德國在台協會合力促成此論壇之舉行，也代表臺德兩國對於建立低碳永續社會的共同願景，期望未來藉此開拓雙方更多的能源合作機會。