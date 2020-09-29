須臾之間 但盡凡心 ─ 呂美麗精雕藝術的象外之藝

在瞬間的視覺接觸下，強而有力地的表達主題，從看似繁複的細節濃縮出一個扣人心絃的節奏，在觀者心裡留下生命的悸動，是呂美麗雕塑最具個人風格的手勢。

呂美麗自小展現對精緻手藝的濃厚興趣，在小學的美勞課總是把作品做到最好，例如將啤酒罐剪成一張小椅子。國高中時偶然在一個展覽中，看見一件羅漢木雕，相逢的那一刻，時間彷彿停了下來，在它面前佇足，靜靜欣賞，羅漢肅穆莊嚴，栩栩如生，彷彿在一呼一吸之間，肋骨清楚可見。她說：「這件木雕彷彿會呼吸一樣，還會跟我對話，那一瞬間，在我內心裡激起了很大的悸動，我好像找到了一件很喜歡、很喜歡的事，心想未來有機會一定要學木雕」。這尊「會呼吸」的羅漢，在她心中種下未來充滿爆發力的創作種子。

呂美麗高中畢業之後，從事平面廣告設計，由於與生俱來的美術精準度，時常做出令人驚艷的廣告作品，在業界深受歡迎的程度，過年期間，已拉下的鐵門還時常塞滿許多委託稿件。但是，從事以客為尊的廣告設計，發揮的空間有限，她想起想學木雕的心願，翻開報紙找不到哪裡可以學，打電話到廟裡也沒有師父教。直到有一天，看到台北市立美術館有雕刻入門課，除了報名參加這門基礎課之外，沒有再參加任何課程，往後皆靠自己摸索，這一鑽研長達近30年。

以出神入化的精緻雕工聞名的呂美麗，對「觀察」的基本功，有著高度嚴謹的研究精神，她認為觀察的時間不亞於雕刻的時間。包括對自然萬物觀察入微，工作室滿滿各類百科全書、研究專著、昆蟲模型。另外，由於「不接著、一體成型」的堅持，每個創作在下刀前，都需要對木材的紋理結構做深刻的觀察，在雕刻過程中還要不斷跟每一塊黃楊木對話，反覆琢磨。「屏氣凝神，專注當下。」是呂美麗嚴謹的自我要求，例如作品《呵護》，是一雙隨處可見的工作手套，製作過程得先用三角刀在黃楊木上畫出深淺不一的溝線，之後再以圓刀刻出圓弧形高低錯落的線條軌道，軌道成形之後再一格一格地修飾出紋路的深淺，工序繁複，耗費多時，僅一個指尖的局部可能就要雕上三個月，要完成一整雙手套得花上兩到三年的時間。「不上漆」的另一個堅持，是讓木頭隨時光氧化的痕跡自然呈現，色澤有深有淺沒有什麼好掩飾，因為生命歷程高低起伏，本也是如此。在細節上的嚴謹與接受「不完美之美」的收放之間，拿捏的準則，是對生命的疼惜。

「惜」，就是把「心」放在「過去」發生在你身上的日子，不論是好是壞。

這雙手套以《呵護》為名，傳達出「貼心、奉獻、包容，無悔與愛」的意涵，呂美麗與其他雕刻家不同的是，她選擇在微不足道的主題上投入驚人的時間，農人的毛巾、孩子的便當，甚至是最尋常的貼身衣物。她所專注的鄉土、生活與佛系列主題，是源自對於「生命不能重來，記憶彌足珍貴」的體悟，也希望藉作品貼近觀者的生命。觀者在欣賞的過程中，除了看到凝聚於動靜之間的美感，還能感受到一股美學以外的真實力量，這股撼動人心的力量是因為體驗到生命的變化與苦甜，常有觀眾站在作品前深受感動而掉淚，久久不能自己。

從當初以要求一批黃楊木做為聘禮，發願做木雕的少女，到如今已是連連榮獲國家工藝獎肯定的藝術家。呂美麗的作品廣及銅雕、金雕、琉璃等多樣化素材，仍然不變的是保持單純簡潔、明瞭清爽、充滿張力的風格。對她而言，雕刻即生活，灑掃應對進退，處處皆是哲學，不好高騖遠，只專注當下，潛心修行，此般道藝合一的精神已屬現世遺珍。

時光回到創作之路的起點，1989年的首件木雕《橘子》，是她利用下班時間一刀一鑿細細揣摩、雕琢、反覆精修出來的，由於不上漆不接著，過了將近30年，特別具有紀念性的《橘子》，已自然氧化散發黝黑的古樸光澤。當年創作尚未受到支持，還曾被戲說(台語)：「這橘仔剖剖，還不夠燒一壺茶，不如去賣水果，還有一點收入。」但她一路努力不懈，高度專注展現濃烈的創作精神，早已在眾人的心中野火燎原。文/凃倚佩提供