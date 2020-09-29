石化產業溝通平台啟動宣示 開啟自主安全管理新里程碑

為展現石化產業落實工業安全自主管理的決心，台灣區石油化學工業同業公會於9月28日假台北國際會議中心舉辦「石化產業溝通平台啟動宣示」活動，由經濟部林全能次長、經濟部工業局楊伯耕副局長與勞動部職業安全衛生署鄒子廉署長親自蒞臨，共同見證這歷史性的一刻，並勉勵石化產業共同朝永續經營之願景邁進。

石化產業在民生、醫療產業鏈中扮演著極重要的角色。尤其在COVID-19疫情期間，石化產業提供用以製造口罩不織布的原料，可說是口罩國家隊的幕後功臣。此外，石化業者對於工業安全管理亦相當重視，今（109）年由台灣區石油化學工業同業公會發起推動「石化產業溝通平台」，並由經濟部工業局從中指導，希望能提供石化業者一個分享經驗與訊息的平台，落實產業自主安全管理，拉近產業與政府、社會大眾三方間的距離，尋求環境（E）、社會（S）與公司治理（G）之企業永續經營之道。

本次啟動宣示活動由台灣區石油化學工業同業公會44家會員廠商的高階管理代表為主要宣示人，包括亞聚、長春人造樹脂廠、長春石化、奇美、中美和石化、中纖、中石化、中橡、中油公司、大連化學、台灣陶氏化學、穩好高分子化學、台化、台塑化、台塑、和益化學、國喬、和桐、高雄塑酯化工、李長榮、聯華氣體、南中石化、南亞塑膠、南帝化學、亞東石化、東聯化學、磐亞、台灣寶理塑膠、三福氣體、中日合成化學、台達化、信昌化學、台灣苯乙烯、台灣氯乙烯、台灣蠟品、台石化、台橡、東展興業、聯成化學、台聚、台灣朗盛合成化學、環球橡膠、台塑科騰化學、申豐特用應材等，都透過本次宣示儀式，表達石化產業高階管理者對工安的支持與落實之決心，共同追求「製程安全事件發生率」低於0.1之目標，開啟自主安全管理新里程碑。

活動亦邀請李長榮化學工業股份有限公司營運長李啟志分享產業實務經驗「從ESG + PSM + HSE，到永續經營」，以及石化產業溝通平台技術小組召集人蔡明曉教授分享國際石化產業經驗「落實產業自主安全管理，邁向產業經營永續發展」，供產業自我精進與參考學習，進一步了解產業自主安全管理對永續經營之價值。