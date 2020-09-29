中衛中心與台灣環境公義協會合作 倡議連署成立產業合作聯盟

在台南市崑山科技大學登場的第三屆小水力產業發展論壇，9月26日舉行盛大開幕活動，邀集全國產、官、學、研各界共同發聲、尋找對策，幫助台灣再生能源產業發展活路。今年中衛發展中心與台灣環境公義協會（TERA）合作推動產業發展，籌組推動「小水力發電產業鏈及跨業合作聯盟」，透過今年論壇連署宣示聯盟成立，共邀有志一同的企業界來推動台灣小水力發電事業。

今（109）年度擴大舉辦，為期兩天的第三屆小水力產業發展論壇，第一天活動由產業界及學界交流各項最新資訊及發展，第二天活動重頭戲包括經濟部能源局長游振偉、台南市長黃偉哲、立委王定宇、陳椒華、前立委陳曼麗、崑山科技大學校長李天翔、中衛發展中心副總經理袁威五、水利署副署長王藝峰、行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝、經濟部綠能產業推動中心副執行長蘇孔志等都出席與會。

洪正中理事長表示，秉持愛護環境、追求新能源的出發點，今年重點除了技術探討、政府政策及措施討論，還邀請日本全國小水力利用推進協會理事小林久，針對小水力制度、政策與可行性等訊息，透過影像發表開幕演說。

黃偉哲市長表示，台南市是全台水庫最多的城市，更需要小水力發電，可以避免對環境造成衝擊，也是能源的解決方案之一，透過小水力發電積少成多就會有幫助，希望小水力發電在台灣生根，充分利用寶貴的水資源，亦透過論壇擷取專業見解，讓第一線有最佳實作資訊。

第二年參與論壇的游振偉局長指出，小水力發電是未來可行的再生能源，尤其再生能源條例修改之後，將水利設施發電也納入躉購制度；至於業界關心的費率設定，能源局目前正在檢討，未來預計會依據設置規模進行適當分類。今年論壇提出的意見都會納入制度修改參考，希望小水力發電真正成為風、光之後的第三個再生能源。

產官學研齊聚論壇，期待台灣小水力發電產業逢勃發展。圖╱中衛中心提供

台灣再生能源產業推動的過程，從光電再風電，第三棒絕對是水電。洪正中理事長表示，台灣環境公義協會與中衛發展中心合作，今年8月先召開相關業者的會前會，邀集約20家廠商討論如何推動產業發展。決議未來將組成「小水力發電產業鏈及跨業合作聯盟」，集合有志一同的企業界一起努力推動台灣小水力發電事業。

本屆小水力產業發展論壇議題進行期間，台灣環境公義協會及崑山科大安排呈現「聯盟成立發起人連署」看板，並與連署人一起拍照並宣示聯盟成立的決心，邀請產、學、研各界對小水力發電產業有志者完成簽署。

洪正中理事長亦指出，小水力發電事業具有多項優點，在地發電在地用電、設備比太陽光電及離岸風電的平均壽命還長、具分散式能源特性、公民電廠最可能實現的能源產業、每年平均運轉發電時數最長等，有小兵立大功的特性，正好與太陽光電及離岸風電形成互補及互助的功能。

面對產業未來，中衛發展中心與台灣環境公義協會合作，希望透過今年論壇的舉辦，展現小水力發電產業業者加入國家再生能源政策行列的決心，期待各界團結形成產業鏈、跨業合作，讓台灣小水力發電產業逢勃發展。