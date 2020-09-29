中國醫藥大學林昭庚教授撰書『《台灣法醫病理之父》方中民校長與我』向恩師致敬

方中民前校長、林昭庚教授兩位杏壇泰斗曾彼此互贈墨寶、著書留念。圖／中國醫藥大學提供

928教師節，中國醫藥大學林昭庚教授專程南下探望恩師方中民前校長，恭敬地向老師行三鞠躬禮表達衷心的謝意。方校長由於年邁體衰，雖然意識清楚，唯溝通和表達能力已慢慢退化，台灣這兩位醫學界大師彼此握握手、點點頭，臉上洋溢著笑容，暖暖師生情瀰漫斗室，場面感人。

林昭庚教授與方中民前校長師生情深。圖／中國醫藥大學提供

73歲的林昭庚教授親自向93高齡的恩師方中民前校長祝福教師節快樂健康，已經連續好多年，在方校長身體不適住院時，也趕到醫院探視關心，流露「恩師情、重如山」的師生情誼，在尊師重道傳承上做一個最好的身教示範。

林昭庚教授翻開泛黃的書頁，細數那些塵封已久的校園往事。圖／中國醫藥大學提供

中醫針灸實証醫學宗師林昭庚教授推崇方中民前校長是改變中國醫藥大學歷史的教育家。林教授說，方校長是國內知名的病理學家與首席法醫，守正不阿，透過審慎鑑識來輔助科學辦案的重要推手；方老師在校長任內，力促中西醫一元化，爭取開辦中醫系學生雙主修、中西醫系合班上課等興革措施，為學校發展奠定堅實基礎，造福莘莘學子，也改變了無數人的生命軌跡。

林昭庚教授為感謝恩師栽培，特撰寫一篇文情並茂的『《台灣法醫病理之父》方中民校長與我』文章，全文如下：

邁向新世紀發展的中國醫藥大學，在陳立夫先生擔任董事長時期，整頓校政、務實精進，識人睿智並重用畢業校友，其中的代表人物，除了蔡長海董事長，還有我。

1979年，昭庚參加台北榮民總醫院之醫療援沙團，被派往沙烏地阿拉伯新吉達醫院主持針灸醫療工作，榮獲沙國授予沙國最高榮譽“金袍獎”，中醫針灸受到國際的重視，自沙烏地阿拉伯回國之後，陳董事長還特別召見我，邀請我回母校貢獻所學，擔任針灸研究中心主任，爾後出任中國醫藥研究所所長、中醫系友會會長、北區校友會會長及講座教授，再添為董事。

◎蔡長海董事長有大視野、大格局

立夫先生賞識蔡長海，請他做附設醫院副院長，爾後升任為院長，這段期間，因為我在董事會，發現他是相當有能力的一位傑出校友，是做事有魄力，擁有大視野大格局的人，且大公無私。他常常告訴我：「人在做，天在看。」

所以立公逝世以後，我們全體董事一致推薦蔡長海當董事長，果然不出大家的預期，他當了董事長以後，做了很多大的建設和創新，領導校院發展飛躍進步，對中國醫藥大學的貢獻既大且深，讓今天的中國醫藥大學，成為世界200大，在台灣是私立大學第一名，功不可沒。

台中水湳校區即將在新學期開學啟用，美倫美奐的建築不僅是台中的新地標，也是學校邁向新世紀發展過程重要里程碑，蔡長海董事長為台灣的高等教育和醫療科技發展做出很偉大的貢獻，不但是中醫大之光，也是台灣之光，他是一位非常了不起的人。

◎方中民校長奠定了校務永續發展基石

今天的方中民董事，昭庚做學生的時候，是方校長，我是他的學生、中醫學系班代表，以前學生要反映心聲爭取權益，經常寫大字報做訴求，在戒嚴的年代，難免是師長眼裡的麻煩製造者；方校長卻能廣納學生意見，時常約見學生代表做交流，這一段師生緣，迄今長達半世紀之久。

方中民董事是國內知名的病理學家與首席法醫，日本大阪醫科大學醫學博士，守正不阿，以嚴謹的鑑識技術輔助現代的科學辦案開創先河，曾任高檢署法醫研究中心召集人，著手建立制度，致力提升鑑識技術水準，落實司法公平和人權保障，贏得「台灣法醫病理之父」美譽。

57年9月，中國醫藥大學改制前的中國醫藥學院校務財政艱困，董事會吵吵鬧鬧，學校也亂紛紛的，教育部為顧全學校及數千學生之前途，乃命令解散董事會改組整頓，剛開始的校長是台大醫院眼科主任楊燕飛教授，但他很忙，根本沒有時間來，就向台灣大學借調年輕學者方中民教授來中國醫藥學院（現改制為中國醫藥大學），先擔任訓導主任，隨後兼主任秘書、代理校長，59年1月升任為校長，爾後也添為董事。

在當年的環境，中國醫藥大學師資嚴重缺乏，是教育部很頭痛的一個學校，不管是老師也好，學生也好，對未來都很迷茫、很困惑而且不知所措。

方校長來了以後，勵精圖治，穩定了全校所有師生的情緒，然後讓學校能夠在一個很安定，比較好的環境來教學，在當時老師薪水發放都很困難的處境下，讓老師和學生都很感動。

◎充實師資陣容，提升教學品質

在師資方面，學校就有了重要的突破；方校長是台大教授，於是就請台大的教授來授課，由於台大教授禮拜一到禮拜五都很忙，所以學校很多課程都排在禮拜六禮拜天，整天都有課，都是台大教授來上課，這是一個很大的貢獻，也是功德一件。

方校長在借調中國醫藥學院服務期間，仍領台大的薪水，沒領過本校一毛錢薪水，大公無私、不求名利，就是認真做事、把事情做好，他是為了這個學校，為了他的目標理想，精神可嘉，這是讓我很感動的地方。

◎落實「學生為本」的教育理念

當然，方校長貢獻是多方面的，除了穩定了學校的師生情緒，然後改進教學，讓校務運作能夠恢復常態，這是很不容易的，最重要的，就是他對於學校的老師，和學生的意見，都會充分尊重，才做一個很好的明智抉擇；尤其是，他對學生愛護有加，把別人的孩子，看成自己的子女，將「學生為本」的教育理念落實在生活裡。

以中醫教育來說，當年是相當受到歧視，中醫系到底要修什麼學分，以及各個科系相關的問題，學生去跟他建議，方校長都能夠站在學生的立場，為學生來設想，想方設法解決問題，西醫部分，因學校財政有問題，為節省開銷，進而推動中、西醫系合班上課改善教學水準，爭取開辦中醫系學生雙主修，這也就是方校長的能力和他的魄力，就中國醫藥大學來說，教學水準能夠往上提升，他做的是開創歷史的創舉，這是很不簡單的一件事。

◎開辦中醫系雙主修、造福學子

現在講起來，中醫系今天所有人的傑出成就都是要歸功於早年的方校長，當時他當校長做出中西醫結合的巨大貢獻，更擁有無法取代的重要地位，也改變了無數人的生命軌跡，稱得上是中醫學系學子生命中的貴人，被後學喻為「台灣中西醫雙主修之父」。

拿我自己來說，由於學校開辦中西醫雙主修的關係，所以我取得中醫執照和西醫執照，也才會有資格到榮民總醫院針灸科做針灸醫生，當時我到榮民總醫院，榮總是不承認中醫的，所以我是登錄為西醫執照，執行中醫針灸業務，昭庚感念師恩，「沒有方校長、就沒有今天的我！」

方董事曾經好幾次親口告訴我，沒有他當年規劃的中醫系雙主修，就沒有今天的中西醫結合的醫師，更沒有林昭庚的傑出表現，他與有榮焉。

◎中醫系當軍醫官、專業受到重視

還有一件鮮少被為人知道的小故事。大家都知道，醫學系畢業男生服役都當軍醫官，早年因國防部及相關單位不知道中醫系就讀內容，便比照一般大學生服預官役，分發部隊當排長，不能當軍醫官，於是方校長四處奔走，最後透過有力人士安排親往國防部面見黃杰部長替學生請願，獲得認可，讓中醫畢業生都如願成了軍醫官，這是他的大貢獻之一。

目前教育部有雙主修制度，其實台灣最早提出雙主修的是方校長，方校長是古道熱腸的教育家，他推動中西醫結合的工作，強調雙主修的概念，力促中西醫一元化，爭取開辦中醫系學生雙主修，把中醫系和醫學系所有西醫課程合班上課等興革措施，還悉數清償歷年債務，健全校務財政，增進校譽，實非淺鮮，為校史增添不可磨滅的印記。

◎學生與校長當董事、傳為美談

中國醫藥大學成立於1958年，回顧草創之初，百事維艱，蓽路藍縷，歷經過風雨歲月，在邁向世界一流大學發展過程是一條漫長且辛苦的路，回顧當年，方校長披荊斬棘帶領校務扭轉乾坤，奠定了永續發展基石，是改變中國醫藥大學歷史的一個重要人物和里程碑。

在董事會裡，當過中國醫藥大學校長有方中民董事(校長出任董事)及洪明奇董事(由董事出任校長)，方董事是讓大家尊重的長輩，昭庚是學生當董事，我是他的學生又是他的部屬，學生與校長都當董事，在教育界傳為美談。