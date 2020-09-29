巴斯夫投資 Pyrum 公司以推動「化學循環」專案 利用廢輪胎熱解油作為廢塑膠熱解油之外的另一重要原料來源

巴斯夫歐洲公司將投資Pyrum Innovations AG 公司1,600萬歐元，以支持該公司在德國迪林根擴建廢輪胎熱解工廠，並進一步推廣該技術。Pyrum Innovations AG是一家專門從事廢輪胎熱解的科技公司，總部位於德國薩爾州迪林根。

Pyrum公司目前營運一家廢輪胎熱解工廠，年加工量1萬噸，並計畫於2022年底在現有工廠的基礎上再增設兩條生產線。巴斯夫將使用 Pyrum公司大部分的熱解油，並採用質量平衡原則加工成全新的化學產品，此為巴斯夫「化學循環」（ChemCycling）專案的一部分。這些新產品主要將提供給塑膠產業客戶，他們正在尋找以再生材料為基礎的高品質、功能性塑膠。

此外，Pyrum公司還計畫與有興趣的合作夥伴共同建造更多廢輪胎熱解工廠，這有利於加速推動專有技術的量產。巴斯夫將使用該工廠所生產的熱解油並將其加工成高性能的化學產品，作為對未來投資者的保障。根據DIN EN ISO 14021:2016-07標準，廢輪胎屬於消費後的末端塑膠廢棄物，因此這一合作有助於實現消費後末端塑膠廢棄物的循環回收。

巴斯夫與Pyrum公司預估，與其他合作夥伴有望在未來數年內達到10萬噸的廢輪胎熱解油生產能力。

巴斯夫石油化學品業務部總裁Hartwig Michels表示：「巴斯夫致力於引領塑膠產業推動循環經濟轉型。就這一點而言，在化工價值鏈的初始階段，採用可回收原料替代化石原料是一種主要方式。此次投資Pyrum公司讓巴斯夫又邁出重要的一步，有助於建立強大的熱解油供應基地，並提供客戶以廢塑膠化學循環為原料的大規模商業化產品。」

Pyrum公司創辦人暨執行長Pascal Klein表示：「經過十二年不斷的努力，Pyrum終於受到市場認可，我們非常自豪。我們相信，在巴斯夫的投資下，Pyrum將成為廢輪胎回收領域的市場領導者之一。我們終於可以擴大廢輪胎回收和熱解油產能，全力提高回收技術的效能。」

巴斯夫將廢輪胎熱解油作為廢塑膠熱解油之外的另一種原料來源，後者是巴斯夫「化學循環」專案長期關注的重點。

在質量平衡的基礎上，用熱解油製成的產品，其性能與化石原料製品無異。此外，諮詢公司Sphera代表巴斯夫進行的生命週期評估（LCA）顯示，與傳統產品相比，熱解油製品的碳排放更低。評估結果還顯示，熱解油亦可製成尼龍6（PA6），它是一種塑膠聚合物，其應用之一是生產高性能汽車零組件。與化石原料相比，採用質量平衡原則用熱解油生產尼龍6，每噸可減少1.3噸二氧化碳排放量，這是因為該製程無需焚燒廢輪胎。