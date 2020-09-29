福容飯店推「吃貨集章」送住宿券　臉書票選福容港點王也能抽

福容大飯店推出「吃貨集章」活動，10月1日到12月31日至福容淡水漁碼店、福容台北一館、福容桃園店、福容桃園機捷A8店、麗寶福容店，用餐消費滿3,000元，結帳時出示享福卡APP，即可得到一枚電子章印，集滿五家分店章印即可兌換聯合住宿券一張，限量100組送完為止。

同時，福容大飯店於臉書專頁推出港點王票選活動，選出自己最愛吃的港點，只要到粉絲專頁留言你心目中的港點王，也能有機會抽到住宿券。福容首度舉辦港點王選拔賽，由阿基師領軍的福容大飯店福粵樓，這次要號召大家票選出心中最喜歡的福容港點王。10月1日到10月15日至福容大飯店連鎖粉絲專頁，於活動貼文留言最喜歡的港點，如果與最終獲選冠軍的港點相同，就能夠抽聯合住宿券。11月1日將公佈奪冠的港點王，福容淡水漁碼店、福容台北一館、福容桃園店、福容桃園機捷A8店或麗寶福容店的福粤樓，11月1日至12月30日，至，用餐滿1,000元並出示享福卡APP，即贈送效期兩個月的港點王兌換券一張，可於下次去這幾家分店的福粵樓用餐時，兌換一份最受歡迎的港點王，免費品嘗人氣最高的精緻港點。

更多詳情請見福容官網：http://www.fullon-hotels.com.tw/ 。