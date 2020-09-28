用AI找出孩子亮點　笛飛兒14年經驗打磨跳養APP分析孩子天賦

爸媽們心中總有許多問號：為什麼孩子愛打人？為什麼脾氣暴躁？為什麼我這麼用心，孩子卻老愛唱反調？當代父母盡可能避免體罰，但承接孩子所有行為情緒，孩子就一定能往天賦適性發展嗎？

溺愛與包容之間該如何拿捏？「取得平衡需要幾萬次練習，但多數父母的時間並不夠。」兒童EQ教育「笛飛兒」創辦人楊鈺瑩表示，孩子10歲前可塑性強，是教養的關鍵時期；12歲之後，父母教養的影響力將愈來愈有限。

「如果你將方向盤往右打，車子卻不聽使喚往左，這時應該改變軌道，而不是拼命操控方向盤。」曾協助多名孩子撕下負面標籤，幫助他們發揮天賦並站上國際舞台的楊鈺瑩點出現代教養困境。

把父母當好 就是人生的修煉

成立笛飛兒14年來，楊鈺瑩見過無數受教養問題所苦的家長，「把父母當好，就是人生的修煉。」他有感而發，每個人沒修好的「人生功課」，往往會在有孩子後加倍呈現。

楊鈺瑩坦言，當年也是帶著自己的「人生功課」進入心理系。大二參加兒童情緒教育團隊，連續6年設計課程教案，與系上教授緊密合作，累積豐富實戰經驗，一邊梳理原生家庭的糾結，也為創辦笛飛兒打下基礎。

還原本質 讓孩子起飛

「盡可能還原孩子本質，他就會起飛。」楊鈺瑩坦言，不少家長自以為改正孩子壞習慣，實則扼殺了天賦。

他舉例曾有媽媽求助，說從小栽培女兒學芭蕾、鋼琴，但女兒一直很反抗，行為也很反常。經過評測分析後，笛飛兒建議孩子往物理力學發展，媽媽才意外發現女兒在力學領域的天賦。

「孩子不聽話、哭鬧打人，背後有千百個原因，必須經過分析，不能只按照書上步驟去教。」笛飛兒長年與兒童及家長近身觀察互動、溝通交流，豐富經驗有助於精準判讀教養的核心問題。

楊鈺瑩將笛飛兒14年累積的個案資料，分析歸納之後結合AI技術打造「跳養」APP，透過一系列評測系統分析教養問題，以「量化EQ」中性呈現孩子當前的整體EQ實力，並且分析出孩子EQ四大面向的的能力分數。

透過具體數據，爸媽可更明確了解孩子的人格特質，以及每一項EQ能力的優勢與不足，以便儘早調整教養模式，讓孩子天賦能夠適性發展。

「天賦是機會，EQ是舞台。」楊鈺瑩認為，儘早幫助孩子掌握EQ，更有機會讓與生俱來的天賦發光發熱。跳養APP是模擬專家判定問題的AI系統，也是目前市面上僅有的教養評測APP。除了擁有台灣及中國的專利，同時申請到美國及日本發明專利，跳養APP的AI評測力獲得世界級的殊榮與肯定。

保有高度隱私 跳養揪爸媽當孩子的伯樂

想教好孩子，家長也要有改變現況的勇氣。有跳養APP使用者回饋「要做好心理準備，被『刺到』是正常的。」使用跳養的第一步就是得完成150-175題的完卷，經電腦分析後顯示教養狀況，很多家長在這時候必須面對自己的教養盲點。

「APP不會批評你，只是中性點出你的問題。家長可以接受建議，就能成為孩子的貴人。」經過AI分析，跳養APP也會給出對應的建議和步驟，協助家長逐步改善現況、達成教養目標。一切過程都在APP進行，家長可保有高度隱私；如果需要進一步協助，也有專人提供諮詢。

曾有使用過的家長回饋：「我想知道小孩為什麼愛哭鬧、怎麼安撫，沒想到三個建議都跟哭沒關係！」也有家長形容得很妙：「給的建議乍看莫名其妙，但跟著做一陣子，孩子也好得莫名其妙！」楊鈺瑩以笛飛兒14年實務EQ教養經驗為基礎來開發「跳養」APP，協助更多父母在有限資源內，也能取得為自己孩子量身打造的專業教養建議。

談起諮詢過的個案，楊鈺瑩總是充滿熱忱，訪談最後感性表示：「每個孩子小時候都很可愛，為什麼長大後境遇截然不同？跳養希望扮演伯樂的角色，讓家長儘早辨識出孩子的天賦及適性，引導他們走上適合的路。」