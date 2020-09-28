政商名流低調指定　法國當代如何成就精品豪宅宴？

對政商名流而言，吃飯的意義不只是享用美食，更是交流重要資訊的社交場合。許多政商名流或企業家自宅就設有專屬宴會廳，只要借重客製化外燴服務，在自宅舉辦派對或家宴也能保有高度隱私。

能讓達官顯要指名的外燴團隊，從各細節處展現獨到專業，才能賓主盡歡。「法國當代BBR」多年來為政商名流及知名企業家提供外燴服務，創辦人傅天民過去在精品業服務超過十年，他分享有的私人豪宅堪比古典莊園，有的院子裡就停了十多部名貴跑車，還曾進到一戶豪邸，光警衛就有20位，「外燴團隊進到別人家裡，最重要的是讓主人感覺安全。」

因此，法國當代要求團隊進行每個步驟前，包括前去哪個區域佈置、需要取用哪些物品等等，都必須先告知主人或警衛，讓主人感到可靠與放心；團隊經過同意後，才會拍照紀錄現場食物，決不讓主人賓客及空間入鏡，嚴密維護客戶隱私。

上菜也有技巧！超細緻桌邊服務

「外燴服務就是從零到有，再從有到零！」傅天民表示，法國當代都會提早到場佈置陳列，讓賓客一進門就驚豔不已；宴會結束之後，團隊馬不停蹄將現場回復原狀。一場宴會的前置作業及後續撤場整理，起碼要再各4小時的時間，皆有專人負責統籌調度，確保一切盡善盡美。

宴會過程服務人員的表現，代表了主人的門面。傅天民分享，曾經光是為了挑選適合宴會場合的服務人員，就挑了整整一下午。除了腳步放輕、動作盡量不發出聲響，法國當代還相當要求服裝儀容及應對進退的談吐禮節；上菜時要注意擺放碗盤的動作，手部務必垂直起降，避免拖拉器皿刮傷桌面。

重視美感的法國當代，十分講究餐點陳列及現場佈置，餐盤器皿都配合現場環境精心挑選。法國當代的精品外燴師傅至少要經過8個月手把手的培訓，才能上手基本的陳列工夫，平時得多接觸藝文相關活動，培養對美的敏感度，扎實累積專業。

持續精進美學素養將餐點精品化，以及面面俱到的服務，成為法國當代獨到優勢；同時也號召新血加入，開發新菜色，提升餐點及服務品質，滿足政商名流的高標準要求。

長年服務金字塔頂端客戶，法國當代不侷限於食品外燴，持續深化團隊優勢提升品牌形象，今年預計升級提供精品公關服務。傅天民分享近期為義大利知名珠寶籌備的新品活動，搭配高級婚紗走秀及大提琴手演奏，令人耳目一新。整合不同領域高端品牌資源，創造更精緻有質感的體驗，是法國當代下一階段的重要目標。