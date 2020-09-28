會計師陳柏華抛磚引玉捐贈北市復康巴士

台北市會計師公會名譽理事長，敦偉聯合會計師事務所所長陳柏華會計師長期熱心公益，看到今年受到疫情影響，許多民間捐款減少，得知今年台北市公共運輸處仍缺新置復康巴士需求，今（28）日將一台全新復康巴士捐贈給台北市政府，由台北市副市長彭振聲代表接受。

彭振聲說，在台北市轄區內使用復康巴士的身心障礙者，每個月約5萬5千趟，需求量大，政府資源有限，民間資源無限，陳柏華會計師從小受到母親影響，關懷社會，能以民間一己之力抛磚引玉，展現「慈悲無敵」胸懷。

陳柏華長期對社會投入關懷，本身擔任北市府顧問外，也積極參與社會活動，身兼臺北商業大學校友總會理事長、台灣產業合作發展協會創會理事長等工作。陳柏華說，母親陳林嗣蘭早年喪夫，一個人將兄弟三人拉拔長大，並教導努力讀書修養品德，日後成為社會上有用的人，若有朝一日自己過得好的時候，也要去幫助社會上需要幫助的人。

早年陳柏華曾在銀行上班，因擔任放款業務及後來服務於會計師行業的關係接觸三教九流的民眾，發現社會基層仍有政府照顧不到的角落，後來考上會計師時便發願，日後只要自己經濟許可時，就要幫助社會弱勢，多年來與其夫人楊美娥女士，每年持續出錢出力也捐款到許多公益慈善及宗教團體，也在學校捐助弱勢學生助學金。