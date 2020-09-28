成績超亮眼！朝陽科大學子創新發明技術勇奪2020台灣創新技術博覽會三銀牌

為打造產業技術交易平台，2020台灣創新技術博覽會邀請包括西門子(Siemens)、康寧(Corning)、微軟（Microsoft）、羅技(Logitec）和思科(Cisco)等來自53個國家重量級企業及單位參展，展出1,200餘項創新技術，希望推動台灣成為「國際研發交易樞紐平台」( IP HUB)。其中，朝陽科技大學以創新發明技術奪下三件銀牌，分別為資訊工程系團隊研發之「用於生產線之辨識與追蹤系統」、「藥丸自動光學檢測裝置及檢測方法」以及由應用化學系團隊研發之「阻燃高分子複合材料及其方法」，表現亮眼。

本次奪下銀牌的作品「用於生產線之辨識與追蹤系統」，由朝陽科大資工系團隊林子怡及洪承孝共同研發，資訊學院院長廖珗洲指導，其工件辨識技術主要針對即時塗裝生產線上的產品進行追蹤，以深度相機(RGB-D Cam)搭配電腦視覺的技術來取代人工，確認加工件在各個處理站的狀況，透過中央監視伺服器(CMS Server)與公司的企業資源規劃系統 (ERP)資料庫伺服器的資訊進行結合，掌握即時的製造過程與進度，預測完成時間，並即時顯示在中央即時資訊看板 (Dashboard)。另外，同樣榮獲銀牌發明之「藥丸自動光學檢測裝置及檢測方法」，則運用自動光學檢測(AOI)技術來達成高速檢測的需求，將破裂藥丸、不同大小及不同種類的藥丸進行剔除，每分鐘檢測最高可達6,000顆，每小時檢測可達36萬顆，確保藥丸或膠囊的填充品質。

獲得銀牌之朝陽科大應化系蘇瑋勝（右），解說如何研發廢棄矽藻土再生為環保建材，創新技術受關注。圖／朝陽科大提供

另外，由應用化學系學生團隊蔡婉鈴及蘇瑋勝研發之「阻燃高分子複合材料及其方法」，協助釀酒廠回收每年上萬噸之廢棄矽藻土再生利用，讓廢棄物搖身一變成為環保建材，指導老師石燕鳳表示，使用經表面熱處理及改質之廢棄矽藻土，解決鹵素阻燃劑對於環境汙染之問題，不僅可維持高分子的物性，還可降低成本及兼具環保、無鹵耐燃、循環再利用之優點，目前已取得專利，並與塑木建材生產廠商進行商品之試量產，獲得一致好評。

朝陽科技大學校長鄭道明表示，近年來，師生發明作品在全球國際發明展中嶄露頭角，迄今已榮獲67金101銀40銅及37座特別獎的佳績，未來產學合作處將輔導多件作品與廠商洽談專利技轉，進一步結合創新育成中心，輔導獲獎學生團隊創業，展現後疫情時代台灣學子之智慧發明實力。