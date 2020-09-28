臺南世宗學堂在崑山科大揭牌 全國大學唯一

臺南地區多了一個 學習韓語地方；崑山科大校內的「世宗語言學堂」，今(28)日正式揭牌，這是在臺灣設立的第3個世宗學堂，其他兩處則分別位於高雄與臺北。

該學堂由崑山科大與韓國映像大學合作共同申請設立，是全球新設34處據點之一，也是臺灣唯一通過申請的大學，未來將提供該校學生及大臺南地區有意學習韓語人士一個多元且優質的管道。

韓國世宗學堂為韓國政府自2007年以來為推行韓語文化、國際婚姻等教育需求所設立的文化機構，為韓國文化教育的國家代表品牌，目前分布在全世界76個國家、共213所，與我國於海外設立華語中心的性質相似。

該學堂揭牌儀式，因疫情，韓國映像大學代表無法來台，特別由副校長柳周鉉錄影表達祝福，也期望來自台南世宗學堂的學生，能成為搭起台灣和韓國之間的友誼橋樑。

據悉，崑山科大透過高教深耕計畫補助規劃世宗學堂專屬空間；該學堂已於9月份開設為期15週的初級韓文班，10月份以後則規畫開設韓國文化班、短期發音班，另舉辦韓文字比賽、電影欣賞，以及韓國文化週，將由韓籍學生親自示範韓式特色料理。

崑山科大校長李天祥表示，該校開辦的「臺南世宗學堂」，已根據「國際通用韓國語教育標準模式」的統一課程和韓語教育，開設韓國語培訓班，授課師資須具有韓國語學院授權開課之師資培訓證明或語言教育學位，具體教學方式以發音、表達、會話及證照為主，韓國文化體驗活動為輔，聘請優秀韓籍教師授課，並且不定期辦理文化交流活動。

李天祥說，該校與韓國映像大學自2012年簽訂姊妹校後，陸續合作夏令營、研習營等學術活動，本學期在該校就學的韓國學生計有13位，該校將持續推動國際化，與世界接軌。