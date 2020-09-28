公道正義服務協會攜手新竹縣議員陳栢維　送暖弱勢族群

迎接中秋佳節即將來臨，公道正義服務協會(桃園、台北、關西分會) 攜手新竹縣議員陳栢維， 於9月27日假中興村活動中心共同舉辦一場公益活動，由香港商國泰航空台灣分公司企業工會、聖弘堂等善心單位共同協辦。邀請台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長劉承武主講「從中秋團圓談台灣慢慢失去的倫理道德」，是一場具有教育性的公益活動，現場備有200份物資送暖給老人及中低收入戶。

劉承武指出，人們越來越不重視忠孝仁義及禮義廉恥的倫理道德標準，是國家整體發展方向的一大隱憂！尤其是孝道文化一旦開始沈淪，更是嚴重影響文化、經驗及生命的傳承使命。人民在自主意識抬頭下，仍應謹守著嚴謹態度面對生活中的倫理道德標準，而針對基本的尊重、禮貌須易地而處、將心比心、共贏思考等做人處事的社交禮儀基本原則，皆是台灣目前最重要關鍵的人文社會任務。

台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長劉承武主講「從中秋團圓談台灣慢慢失去的倫理道德」。圖／公道正義服務協會提供

透過中秋賞月，能喚起民眾重視倫理道德，讓民眾體驗雖然已證實月球奇醜無比，但是在中秋節能看到月亮仍然很興奮且感動，讓自己的感性和靈性皆能提升，因此開心欣賞自己美好的家園美學概念，遠遠超越理性探究月球漫步探測表面，看起來不美的思考方式，由中秋團圓賞月的日子喚起倫理道德觀念的重要性，期望未來每年三個節慶都能盡孝道，成功維護社會基本價值秩序。

桃園公道正義協會理事長張富凱表示，針對社會弱勢族群， 他們可能沒有親人在身邊，也可能無家可歸， 節慶會更顯得孤獨，若能用活動把這個缺撼圓補起來，這絕非物質可計算出來，相信會讓許多民眾感到溫暖與關懷，這才是最好的力量。

陳栢維說，中秋就像月亮一樣(月圓)團圓，但對某些人來說是遙不可及的願望，因此希望能透過該活動，讓有遺憾的人多一個圓，用善心照亮節慶陰影，相信能讓更多人擁有幸福與愛的中秋節。