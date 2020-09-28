創校唯一拿到板金全國銀牌的女生

張芷芸人小志氣高 用實力證明「女生也可以!」

一頭俏麗短髮，身材嬌小的張芷芸，是第50屆全國技能競賽板金職類競賽場中唯二的女性選手，也是勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹高工板金科共同培訓的板金職類參賽選手，曾是軟網選手的她，憑藉著運動員的堅強韌性與苦練實力，張芷芸用銀牌成績向大家證明「男生可以做的，女生也可以!」，她也成為新竹高工板金科50年來首次拿下全國銀牌的女生!

勞動部桃竹苗分署長賴家仁(右1)與共同培訓新竹高工板金選手張芷芸(右2，銀牌得主)、廖羿淳(左1，全國第4名)及張駿宏（左2)於得獎後合影。圖/桃竹苗分署提供

「只有最好，才是夠好!」是張芷芸砥礪自己的座右銘，國小5年級母親就送她去學網球，場中打網球的學員都以男生居多，看到學長們不僅動作標準，球技更是一流，讓張芷芸心生嚮往，為能像他們一樣，她積極苦練從不喊苦，還拿下新竹市軟式網球比賽第一名的佳績；運動員的資歷，也成為她學習路上的一股助力，國中三年級參加技藝教育學程，她選擇機械及電子電機課程，更在技藝競賽中榮獲電子電機職群第三名的優異成績，原本高中想繼續選讀電機科，但在老師的建議下，透過特色招生進入新竹高工板金科就讀，與爸爸選擇一樣的職涯出路！

受到從事機械產業父親的影響，張芷芸從小就非常喜歡手作，踏入板金科便立定志向成為選手，高一下學期開始，老師就透過系統性的出題，要求同學畫手繪、電繪及製作模型各100題的方式，選出適合擔任板金培訓選手的人選，過程中有許多同學退出，最後只剩下張芷芸及另一名同學堅持下來。嬌小的身材也曾被質疑不適合學板金，但張芷芸說，還好自己曾是網球選手，手勁不是問題，平時也會透過練習伏地挺身來鍛鍊自己的肌耐力，培訓過程中儘管很苦，也碰到練習不順沮喪的時候，但坦言從來沒有打過退堂鼓。

獲得銀牌的張芷芸說，比賽期間心理壓力真的很大，比賽開始時，還一度緊張到手僵，過程中也一直擔心自己的作品做不好會被扣分，比賽完的第一天晚上就躺在床上大哭，發洩累積的情緒，後續的比賽過程儘管會緊張，還是努力克服，當聽到成績公布時，真的非常開心。

負責培訓的新竹高工板金科陳奇明主任表示，張芷芸具備運動員的底子，非常適合擔任選手，板金非常吃力氣，且每個程序及動作都要重複練習，對於曾經擔任網球選手的她不是難事，儘管是參賽選手個子最嬌小的，但她的韌性與力氣卻不輸男生，細心且龜毛的態度，也讓她的作品擁有很高的水準，也是致勝關鍵。

桃竹苗分署負責共同培訓的林英男老師，以曾是國手的過來人心態分享，在比賽的過程中，除了技術的熟練度要掌握之外，更重要的就是抗壓性要夠強，加上本次全國賽在南港展覽館舉行競賽，還擴大開放民眾入館參觀競賽，選手如果受影響，或是無法掌控好時間，就有可能與獎牌失之交臂；因此在培訓時，也會提醒選手要注意心態的調適，還有提高受挫力，才能在每次的訓練中站穩腳步發揮最佳實力。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署透過培訓期間提供相關保險及關懷輔導，還有職訓師資技術指導等協助，長期與桃竹苗轄區高中職校共同培訓競賽選手，今年與新竹高工板金科共同培訓的3位選手，皆拿下不錯的成績；他也呼籲青年朋友們透過參與技能競賽提升自我的專業職能，讓自己的未來擁有無限可能!