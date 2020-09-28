日商CKD 發表最新供酸系統與製程機台

空壓元件、流體控制元件、自動機械裝置的綜合製造商-日商CKD台灣公司，9/23~25參加2020台灣國際半導體展，以在半導體化學製程上相關的藥液用氣動閥（簡稱藥液閥）作爲亮點參展。與其他品牌相比，CKD產品的最大優勢是長期穩定的品質。這次參展的產品還包括製程氣體用氣動閥、集成化氣體供給系統、小型流量感測器、精密氣浮平台、小型流量控制器等。

上任三年的總經理石井利彥受訪指出，在產品或解決方案的研發方面，由於現在是新冠肺炎疫情期間，CKD日本技術相關人員無法到台灣，加上考慮資安問題，很多視訊會議無法舉辦，但台灣分公司仍會派員跟客戶的研發團隊開會，將客戶的需求及相關資訊轉達給日本總公司，進而共同研究開發新產品以對應客戶未來的需求。現在客戶甚至希望在台灣也能設立研發部門，讓世界其他各地的廠商也有個對口的單位。

市佔率名列前茅的CKD空壓機器。圖/陳逸格攝

近期CKD還努力研發內建預知保養功能的新一代產品。石井利彥表示，雖然只是一個小小的閥，如果壞掉就會影響周邊製程，可能要花兩三天修復，對客戶造成重大損失，因此希望開發出一旦有問題產生可以發出警示的產品。

2020年新冠肺炎疫情影響全世界各個產業，儘管台灣半導體業一枝獨秀，但CKD在半導體以外的其他產業都受到業績平均有30%至40%下滑的影響，因此整體業績與去年相比勉强持平。

石井利彥受訪時亦揭露他對CKD未來的願景，「希望能更快速研發出最先進、獨特的產品，提升產品的附加價值，不再與競爭對手就同類型產品進行削價競爭，這是公司未來兩三年努力的目標」。

對於市場未來展望，石井利彥認爲市場恢復榮景需要兩三年時間，在恢復期CKD的策略是先求穩定、再求擴張性的、更好的發展。他指現在台商回流，其中潛在著以前不是做半導體的客戶也可能正往這方面發展，從設立新廠發展到量產估計需要兩三年時間，希望在客戶進行產業轉換的同時，CKD也能跟上客戶的脚步，期待兩三年後公司的產品能被大量採用，貼近市場需求的發展，是未來業務的重心。