中華亞太頭皮調理師授證盛典 別開生面

台灣美髮產業可以說是百家爭鳴，街頭店家林立、產品更是琳瑯滿目，消費者追求美麗的渴望，與日俱增。中華亞太頭皮產業發展協會理事長廖延修，早已預見這個美麗商機。

今日由中華亞太頭皮產業發展協會及沈默是金開發企業有限公司主辦前無古人後無來者的中華亞太頭皮調理師授證盛典，由中華亞太美業國際認證機構授證，於三重區貝斯薇榳會館盛大舉行，共有200多位頭皮調理師授證，席開30桌，座無虛席。

中華亞太美業國際認證機構授證典禮大合影。圖／業者提供

愛美是天性，染燙髮是讓自己變美的途徑之一，但大家卻往往遺忘頭皮健康的重要性，要顧好頭皮才有柔順美麗的秀髮，加上頭皮市場良莠不齊，學理知識不足及錯誤觀念導致誤導美髮師，就會給消費者不正確的頭皮消費項目，這時頭皮調理師就佔了舉足輕重的角色，透過不斷研習課程及進修專業知識，最後通過國際認證機構授證得到證照。

中華亞太美業國際認證機構授證典禮，共計有212位調理師獲得認證。圖／業者提供

中華亞太頭皮產業發展協會廖延修理事長，是促成此次授證盛典的最大推手，他投入美髮美容產業已41個年頭，從1981年開始就體悟到頭皮養護調理需要受到重視及看待，2017年成立專業頭皮養護協會，由專業培訓委員會來制定頭皮技術的規範以及導入正確的知識和正確的頭皮消費項目，照顧所有的消費者享受正確安全沒有副作用的頭皮消費。

授證典禮一共有212位認真進取的調理師獲證，當天還邀請到名醫李德初醫師為大家帶來頭皮健康系列講座，最後參觀位於沈默是金公司總部的SIG健髮養護專業示範店，讓大家了解黃金沖水區的負離子，對頭皮的淨化及感受到身心靈的放鬆。

廖延修理事長也表示，希望此次授證典禮能夠讓更多人看見頭皮調理師的重要性，進而加入他們強大的團隊，最重要的是要把正確的頭皮知識，推廣於這個產業，能夠協助台灣的美髮產業蓬勃發展。