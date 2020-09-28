台日搭橋產業連線不斷電 智慧應用商機強強聯手

面臨全球COVID-19疫情變化，台灣成功應用AI、IoT等新興技術強化防疫保衛網，相關防疫商機趁勢發展，為掌握此契機，在經濟部指導下，台日產業合作推動辦公室（TJPO）於9月25日上午假華山文創產業園區，舉辦「台日產業合作搭橋論壇」，聚焦後疫情時代台日智慧應用服務合作機會，透過網路數位科技，向各界表現「Yes！We can！」的產業實力，當天現場及線上總計近200人參與，充分顯示台日產業連線不斷電。

本次論壇以日本各地方政府祝賀影片揭開序幕，並由經濟部工業局呂正華局長及日本台灣交流協會星野光明副代表致詞，呂局長於致詞中表示，台灣與日本之間的交流一直熱絡，即便面對今年的新冠疫情影響仍不減其力，就像此次開場日本地方縣市的恭賀影片中提到，各縣市積極地與台灣交流，以及前兩天台灣的SEMICON活動也有很多日本朋友參加。此次的活動有15個日本地方縣市及60家的台灣廠商參加，相信透過論壇的交流，能協助雙邊特色產業合作，共創效益。

全球邁入後疫情時代，「與病毒共存」成為熱門關鍵字，運用數位科技的智慧應用服務油然而生，未來發展將大幅度納入5G、AI、IoT、VR/AR應用及網路服務等元素，成為台日間更具發展合作機會領域，在論壇中，工業局電子資訊組副組長兼TJPO執行長呂正欽博士，以精闢言論，深入簡出說明台灣如何以ICT產業優勢，以及厚實的半導體產業鏈能量，結合IoT及AI等元素，提供台日智慧應用合作開發一條龍支援機制，為台日共創嶄新商機。

呼應本次論壇主題，日台交流協會亦大力支持，特別邀請日本內閣官房新冠肺炎對策推進室渡邊昇治內閣審議官，錄影分享日本在這次新冠肺炎疫情期間，運用AI技術相關模擬研究分析，實現「智慧生活」的經驗，跨海連線一同探索台日防疫科技的潛藏商機。

近年來受美中貿易摩擦影響，台日大型企業持續調整全球供應鏈布局策略，以避免產業鏈供給風險；日本政府亦提出日商回流及分散投資據點等產業補助政策。

針對今後台日產業推動重點，資策會台日產業推動中心陳龍主任兼TJPO專案組組長講述，因應後疫情時代，對日以線上線下並行作法，並聚焦AI、IoT等防疫科技，介紹台灣相關軟硬體創新解決方案業者註，期拋磚引玉彙集各界看法，創造台日互惠雙贏合作機會。