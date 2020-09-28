共創歡樂的親子時光 盡在「童趣西拉雅」

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處9月27日於官田遊客中心首次舉辦「童趣西拉雅」親子趣味活動，活動當天特別邀請立法委員郭國文、立法委員陳亭妃服務處、臺南市市長黃偉哲、臺南市議員尤榮智、臺南市議員陳秋宏服務處、臺南市議員吳通龍服務處、臺南市官田國小王全興校長、臺南市觀光旅遊局、新化林場、走馬瀨農場等貴賓到場，為400名親子選手揮旗加油打氣。「童趣西拉雅」親子趣味活動是由時下最熱門的兒童滑步車及親子健走結合而成兩鐵親子活動，活動不僅可訓練兒童健康體適能，培養運動家精神之外，更可以讓每一位小朋友在歡樂中，跟著爸媽一起進入休閒運動的領域，增進親子之間的互動。

本次活動參與對象為2~6歲孩童及1名家長共同組隊參加，孩童需先完成約150公尺滑步車滑行，緊接著與家長齊力健走約150公尺，即完成兒童兩鐵親子挑戰，完成賽事後，選手還可以領取運動衫、涼感巾、圖書禮券等精美獎品。除了兒童兩鐵親子活動外，為增添活動豐富性及趣味性，管理處精心安排「藝童FUN一下」舞台表演及「童遊好食光」草原市集等周邊活動，現場熱鬧滾滾，吸引眾多親子家庭前往觀賞與體驗。

「藝童FUN一下」舞台表演有適宜闔家欣賞的蘋果劇團進行說故事表演，透過熱鬧歌舞與具啟發性的故事題材，讓小朋友在潛移默化中快樂學習，達到寓教於樂的效果，另外還有小朋友喜愛的小丑魔術氣球秀、藍色狂想樂團表演等；「童遊好食光」草原市集除了多元的胖卡美食、特色攤車之外，還有美雅家具觀光工廠、台南市後壁休閒農村產業文化發展協會、濤人絹印手做、夢綻放花藝設計等在地店家推出的特色DIY教學活動，豐富多樣的草原活動，熱鬧非凡，讓大人與小朋友共度歡樂的假日時光。

西拉雅管理處處長許主龍表示，童趣西拉雅—兒童兩鐵親子趣味活動反應相當熱烈，於開放報名後7日內立即額滿。雖然此次活動為趣味性，但選手們仍然相當賣力，現場有近千人湧入，只為目睹小選手們在場上奮力衝刺的英姿、可愛的模樣相當吸引人！此外，官田遊客中心不論平日或假日皆非常適合全家大小一同前來散步、野餐的好所在，同時也是小孩放電的好去處，歡迎大家有空來官田遊客中心遊玩!

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