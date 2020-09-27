海好有你!心手相連全球服務 2021千人淨灘

國際獅子會 300G2區長久以來不斷致力於社會公益活動 ，尤以2020-2021年度

在魏淑蓮總監帶領之下，希望能真正落實各項社會服務 ，結合眾人資源舉辦各項大型活動，善用資源以小化大 !尤其特別重視 GST全球服務 五大志業

(環保 / 救助飢餓 / 視力防護 / 糖尿病篩檢 / 兒童癌症 ) 落實各項社會公益活動。

今(27)日下午在觀音地質公園(草漯沙丘)聚集了將近1500位獅友寶眷共同出席參加

由GST協調長吳軍毅、團隊策畫 / 淨灘委員會主席蘇俊宇團隊，執行這場

【2021千人淨灘 海好有你】公益活動，由於桃園海岸線長達46公里，市府升格以來將海岸保護列為重點工作，成立海岸管理工程處致力保護四大生態亮點，包括許厝港國家重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬，尤其觀音地質公園(草漯沙丘)更是桃園市政府環保處重點維護的新地標，有鑑於此淨灘委員會主席蘇俊宇

與第二專區主席許憲民商討如何讓地質公園能更加美麗，最後決定邀請300G2區

12各分會及所屬全體獅友動員攜家帶眷共同來動手做環保!

國際獅子會獅友今天投入觀音地質公園淨灘活動，大家同心協力動手做環保，共同維護桃園的海岸環境，由於觀音地質公園(草漯沙丘)是許多遊客假日休憩的熱門 IG打卡景點，難免也會產生一些垃圾，為呼籲遊客在海邊遊玩不只帶走自己的垃圾，獅子會每年都會舉辦許多場大大小小的淨灘活動，期對環保貢獻一份心力!

也讓我們順手撿起沙灘上的垃圾，自己的環境要靠自己來維護 !

國際獅子會300G2區總監魏淑蓮希望今年度舉辦這場〔千人淨灘〕能拋磚引玉帶動更多人來一起淨灘，她指出一場淨灘活動能清除的垃圾有限，因為垃圾會不斷的產生 ，希望國際獅子會舉辦這場千人淨灘能讓更多公益團體看見進而效法跟進，魏總監強調只有更多的公益團體來共同淨灘，才能讓所有民眾見賢思齊提升國人素養，共同維護優質的環境。魏總監說自己的環境需要靠我們自己來維護與愛護 ，今天淨灘活動包括獅友寶眷預估有1,500人共同參與，相信在這麼多人一起努力下一定能將垃圾全面清除，還給觀音地質公園(草漯沙丘)一個乾淨美麗的潔淨海灘!

魏總監呼籲，淨灘絕不是停止垃圾汙染的終點，而是每個人親近海邊、愛護海洋與守護海洋的最佳起點。