省會計師公會慶七十年 舉辦「高智爾球聯誼賽」

臺灣省會計師公會自民國39年在台北中山堂成立，至今已成立滿七十年，臺灣省會計師公會籌劃一連串慶祝活動，今（27）日於新北市板橋區第一運動場舉辦臺灣省會計師公會慶祝七十週年系列活動之一「高智爾球聯誼賽」，共有八個團隊在綿綿細雨中競技。

臺灣省會計師公會理事長黃協興出賽致詞指出，會計師是最默默工作的一群人，大部分的會計師總是競競業業，外界不太能理解會計師的工作壓力，希望透過「高智爾球聯誼賽」展現會計師也有快樂活潑一面。板橋國稅局分局長邱瑞庭也特別出席參加這場聯誼賽，她說，透過這場邀請賽才認識「高智爾球（Wiser ball）」，了解後才知道它是有智慧的球，也最沒有傷害的球類運動。



臺灣省會計師公會慶祝七十週年系列活動之一「高智爾球聯誼賽」在綿綿細雨展開競技，省會計師公會理事長黃協興與其它會計師同道在正式打開前先舉行開球。圖／蔡淑芬

籌辦該場「高智爾球聯誼賽」的臺灣省會計師公會北區辦公室主委卓志揚說明，會計師平常給人印象是很少在運動，透過這次的聯誼賽，可以展現會計師熱愛運動，允文允武的形象。他解釋，高智爾球是一項可以在活潑歡樂賽程中鍛鍊身體，透過打球的技巧也能開發智慧，在球場上攻守自如、展現球技，透過團結合作來達到目標，爭取團隊成績。

高智爾球是全世界一項新興球類運動，卓志揚說，該種球賽是採用軟式球，不需藉助外面工具及場地限制，是透過球員身體舒展，運用手來滾球、射球、抛球，達到運動比賽目標。曾任國際奧林匹克委員會委員的吳經國博士曾讚嘆高智爾球是最完全的球類運動，它可以開發智慧，男女老少都適合運動的項目。

參賽的會計師們有很多都第一次打高智爾球，不過，由於該球類運動入門簡單易學，雖然天侯不佳，參賽的會計師們仍不減興緻，在細雨中完成賽事。