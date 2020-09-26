2020滑水同玩節宜蘭武荖坑風景區登場

中秋、雙十假期何處去？海樂影業公司舉辦的2020滑水同玩節在宜蘭武荖坑風景區登場，26日起開始試營運，樂園開放時間9月27日，10月1日至4日、10月9日至11日兩個連續假期限定開園。

試營運首日開放宜蘭縣民免費入場，大批宜蘭鄉親肆意戲水、和可愛羊咩咩互動，頻呼刺激又好玩， 大批宜蘭鄉親紛紛在「天空滑水道」試膽，尖叫聲、歡笑聲此起彼落，玩得不亦樂乎，有人甚至來回玩上5、6趟都不膩，中秋雙十假期還要再來玩整天。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，全台因新冠肺炎疫情都被悶壞了！他希望南部民眾能多多北上旅遊消費，帶動全台國旅產業循環經濟。今年中秋、雙十連假，「武荖坑風景區」打造了一個闔家同樂的全新景點「2020滑水同玩節」，讓人人都能抓住夏天的尾巴，忘情戲水遊樂，留下難忘的回憶。

園區開幕邀請宜蘭縣前副議長林棋山、立委陳歐珀特助吳文進、蘇澳鎮公所財政課課長吳帛芸、宜蘭遊憩管理科蔡子逸等貴賓剪下幸運彩球，象徵活動正式開幕。

林棋山表示，很高興主辦單位在宜蘭舉辦滑水同玩活動，武荖坑擁有最清澈的水源，最讓人舒暢的綠意，歡迎全省各地民眾一起來現場好好享受。

宜蘭武荖坑風景區的「2020滑水同玩節」，有如一個水陸樂園。戲水設施琳瑯滿目，充氣的滑梯上灌入宜蘭的優質好水，成為一座座天然的沁涼滑水道。其中，最高的「天空滑水道」，從巨大氣墊滑水道高速溜下，刺激度破表! 這個高10公尺、長40公尺的氣墊滑水道，不但吸睛，讓人一見驚嘆，還可以讓親子、情侶一起體驗讓人尖叫的飆速快感，那種接近飛翔、有如火箭的速度感，充分挑戰遊客們的膽量。

天空滑水道 圖／海樂影業公司提供

2020滑水同玩節打造前所未有的水陸樂園 適合全家親子同樂

不少鄉親還聚集在直徑26米、51個成人才能圍繞的「巨無霸水池」章魚水滑梯、海豚滑梯、上百人可一起玩水槍水球的各種戲水設施中玩水打鬧，大呼清涼有勁。有鄉親表示，只有半天根本不夠，中秋、雙十連假還要再來玩一整天，除了玩水，還要去餵羊咩咩吃草，體驗擠奶活動等，還有鄉親決定中秋烤肉就移到滑水同玩節現場的武荖坑，全家老少都能一起玩，太有趣了。

玩水設施大受歡迎。圖／海樂影業公司提供

「2020滑水同玩節」利用14座大型水陸設施，以及16項主題活動，打造前所未有的水陸樂園，包括巨無霸大水池、高空滑水、手划船、步行球、滑水道等，還有可愛的羊咩咩牧草餵食、限定版擠奶體驗等活動，再結合武荖坑風景區溯溪、露營烤肉，是連假期間適合全家親子同樂的好去處。