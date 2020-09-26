MAYO鼎恒慶週年 回饋企業人資系統助成功數位轉型

MAYO鼎恒數位歡慶七週年，特別推出回饋中小企業終生免費使用人資系統，持續協助企業成功數位轉型，打造數位辦公新型態。活動詳情 https://bit.ly/31MTlAl

MAYO鼎恒數位股份有限公司創辦人簡士評表示，「創業至今秉持“資訊科技助人資發揮人才價值” 理念，提供更好的軟體與服務，因為我當過HR更能理解人資在辦公情境痛點， 創立MAYO就是要不斷打破外界對於人資的看法，我們用科技串連人資、主管、員工辦公情境精準解決人事庶務、辦公金流，更整合多元商家服務放大員工福利，打造人資生態圈」。即將邁入第八年之際，亦因今年全球受到新冠肺炎影響，不少企業更加重視行動化及數位化新型工作模式，增列預算全面規劃數位辦公新型態，但礙於中小企業與集團企業相比，資金、資源與人力有限情況下，提及數位轉型仍抱持觀望狀態，為扶持中小企業成功數位轉型，MAYO全力回饋企業終生免費使用人資系統，協助企業超前部署，包括:防疫照護假、居家防護等彈性新增假別需求，連鎖加盟業、零售業或製造業等人力調動排班管理，亦提供遠距工作員工之出勤管理、線上薪資結算、主管行動簽核等需求。

HR SaaS雲端服務更迭出新

隨即企業對於資訊安全與法遵議題意識抬頭，MAYO早已縝密備妥資安防護，除通過國際級ISO27001資安認證外，並委託第三方不定期資安滲透測試確保資料安全性。更於政府開放金融API後，籌備整合FinTech與Apollo人資系統，將提供多元化金融辦公服務，軟體不斷更迭出新，以SaaS服務特性確保用戶無需負擔版更費用即可使用最新功能，可謂是HR SaaS Solution領頭羊當之無愧。

軟體與服務兼具，2020年客戶量倍數成長續約率高達95%

軟體系統加乘人資服務，MAYO是企業一生最好人資策略夥伴。以系統面解決人資選用育留等管理需求，並在導入顧問與客戶成功團隊服務下，榮獲客戶信賴與滿意，於2020年創下倍數高成長客戶量、續約率達95%。成立短短七年，MAYO相當重視客戶關懷與持續互動聯繫，協助遠雄集團、路易莎咖啡、通力電梯、笠源科技、國興畜產、斯巴克集團、德國默克藥廠、桂盟國際、Pinkoi、吳寶春等客戶成功數位轉型，於製造業、零售業、傳統產業、新創產業、連鎖加盟服務業等各產業，皆能看見MAYO系統與服務。

MAYO鼎恒為企業數位轉型扎下良好根基，彰顯人資真正價值發揮人力資本，推出歡慶七週年，期間限定活動，限量回饋100家企業終生免費使用人資系統，解放人資忙於庶務時間，幫助企業真正懂得人力資源管理的價值。

人資系統限時免費，活動詳情請洽 https://bit.ly/31MTlAl