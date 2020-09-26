中秋月圓偕伴至北門鐵道部觀古蹟、買書、聽故事

您知道台灣鐵路的發源地在台北市的｢北門城外｣嗎﹖您知道台北舊城牆只有短短10年的壽命嗎﹖您知道台北市第一個火車站在鄭州路上中興醫院舊址嗎﹖

台北市忠孝西路北門城牆旁邊，新冠疫情爆發時，開幕了一棟典雅美麗古蹟建築物，它是興建於西元1919年左右的｢鐵道部｣，園區廣達近兩公頃，甚值得民眾利用中秋佳節去逛逛！



｢BACK to 1919｣系列，配合台鐵局展開｢台灣鐵路歷史與台灣古蹟建築物畫展｣，目前巡迴至高雄車站，也同時為配合文化部台博館今年七月｢鐵道部｣開幕，發行了一本｢鐵支路.向前走｣，此簡冊詳細介紹1887年台灣巡撫劉銘傳，首建台灣鐵路的故事，它也是台灣領先對岸第一個首建客貨兩用的鐵路建設，書中羅列全台鐵路各地方車站建築物優美畫作，甚值購買蒐藏，且供為鐵道部參觀指引手冊。

中秋假期四天假期中，特別由1919系列與石尚企業，共同邀請｢鐵支路.向前走｣作者蔡佰祿、蔡芯圩，於10/1（週四）與10/4（週日）兩天下午15:00，於鐵道部園區多功能展間（延平北路一段二號），舉辦鐵路旅遊講座與前十名優惠購書的｢簽書會｣，將由作者們出席與讀者面對面詳述台灣鐵路開闢的歷史故事與台灣歷史建築遺產簡介，歡迎各位有興趣的民眾至｢BACK to 1919｣網站報名，參加者採免費報名，由於空間有限，請提早報名！