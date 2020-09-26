兒老協會舉辦多代共融慶中秋園遊會 美青姊來支持

社團法人中華民國兒童及老人照護協會為了推動多代共融，趁著中秋佳節前夕，在雲嘉兒老協會所支持合作的22家兒老機構中，選擇雲林金典長期照顧中心舉辦多代共融慶中秋園遊會，活動中融入老中青少，年齡從10歲到100歲人瑞，希望在長照機構中也能夠享受多代的歡樂。

在兒童及老人照護上，協會理事長劉銀冰表示：高齡少子化的社會型態，如何將多代融入長照機構生活中，是一項重要社會責任之一，所以協會藉由即將到來的中秋佳節，在雲林金典長期照顧中心舉辦「多代共融慶中秋園遊會」，結合在地大同國小師生及奧斯卡演藝關懷協會，讓長照機構工作團隊、學童、健康成（老）年人及住民家屬，共同服務長照機構內老人，達到「老吾老以及人之老 幼吾幼以及人之幼」，從活動中讓彼此找到歡樂及感動。

適逢防疫情期間，活動採戶外及工作人員配戴口罩，活動中所設立的攤位、食物及擺設，均由學校師生及金典長照機構團隊DIY方式處理，協會榮譽志工美青姊攜理事長劉銀冰和大家歡唱了一首歌曲「當你老了」，美青姊希望能在公益路上付出一份心力，積極協助兒老協會推動各項計劃。

劉銀冰表示：協會在兒童照護上，以推動弱勢兒童的寒假輔導班、暑假輔導班及特殊教育班為主軸; 在老人照護上，以提升弱勢老人生活及照護品質為主軸; 除此之外，只要是弱勢兒童及老人需要協助之處，均是協會服務範圍，協會更表示會持續堅持在公益這條路上貢獻一己之力。