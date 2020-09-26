崇德發蔬食咖啡廳 CDF Café 品嘗健康風味絕佳的義大利麵披薩與烘焙冠軍咖啡

【台北訊】「崇德發」以德國黑麥汁打響品牌、建立守護健康的企業形象；2019年更邀集頂尖主廚團隊成立崇德發蔬食餐廳，以「崇尚自然，食在健康」的經營理念，強調天然食材、健康料理方式，呈現色香味俱全的菜色，廣受消費者推崇！2020年更在崇德發大樓的一樓成立全國規模最大的素食超市賣場，供應多樣的素食產品，包含一般乾貨、油品、冷凍素料與休閒零嘴等，讓素食者有多樣化的選擇，賣場的最裏邊並設立「崇德發蔬食咖啡廳」，以義式料理、甜點與台灣精品咖啡，提供消費者一處照護身心靈環保的食憩場所。

基於菜式的創新、研發，以及提供更全方位的服務；來到崇德發總部的消費者，不僅可以到3樓享用健康蔬食，也能逛逛超市採買各種食品及生活用品，也能走進1樓的文創書店涵養心靈，或來到蔬食咖啡廳享受片刻的悠閒。

有別於3樓的港式、宴會料理，咖啡廳提供輕食、手作甜點、鮮榨果汁及特別與南投魚池鄉小農合作的國宴級精品咖啡。以蔬食為本，以更健康又能提味的堅果來取代起司，讓義大利麵不僅風味不減，多層次的韻味與香氣也讓消費者驚艷不已！採用小農鮮採蔬果製作的披薩，以絕佳的麵粉比例，現擀現做，出爐的披薩餅皮香脆、餡料更是吃得到新鮮與天然風味。令人心曠神怡的料理，無疑是最健康的身心靈饗宴！

各種鮮果製作的風味果汁，是身體環保最佳的飲品，搭配蔬食披薩，更能增添口感風味！如果只是簡單的來這裡享受午後的悠閒時光，可以選擇台灣小農種植的可可所製作甜點，也不要錯過多次獲獎的日月星舞民宿咖啡莊園的精品級咖啡，不論是冷、熱的沖製方式，都有各自的個性與風韻，令人回味再三！

崇德發蔬食咖啡廳的周圍，透過落地玻璃，特別保留了綠地，栽植了各種花木，不同時節、有不同的風采。推薦大家有空時可以來訪這座令人心怡的園地，品嘗健康蔬食、品味咖啡，舒緩身心。

Info:

地址：新北市中和區中山路二段427號1樓

電話：(02)2228-1678

網址：https://www.cdfvlml.com/