美國鎖具龍頭「耶魯鎖」推智慧鎖 新光三越體驗屋 智慧生活輕鬆上手

近年全球智慧門鎖市場需求上升，美國鎖具龍頭耶魯鎖(Yale)，結合百年製鎖經驗及創新技術，首推兩款再升級多合一智慧電子鎖YDM7116A及YDM7216A，採最新按壓式指紋掃描，不用三秒就能輕鬆開鎖；透過藍芽連線，人不在家也能遠端控制門鎖開關，從「入門最簡單」到「應用最智慧」，讓全家老小都能輕鬆上手。即日起至9/27於台北新光三越信義店、10/9-10/11於台中新光三越，耶魯鎖打造全台唯一巡迴「安全幸福家、愛無鎖不在」體驗屋，邀請有興趣的民眾一起親臨體驗，更提供換新鎖再享優惠活動。

多合一門鎖要智慧 還要更安全 耶魯鎖 業界唯一通過「全系列」防火測試

沒帶鑰匙？沒人收包裹？耶魯電子鎖有夠聰明！多合一的開鎖方式，不再擔心沒帶鑰匙、手忙腳亂找不到鑰匙或送貨沒人收貨的窘境發生，輕鬆用智慧生活搶占都會市場。有別於傳統的門鎖，耶魯電子鎖提供多合一的智慧選項，可依全家大小的習慣來選用多元化的開門方式，如卡片感應、指紋辨識、密碼、機械鑰匙及遠端開門等選項，來開啟耶魯門鎖，同時可支援達100組的指紋設定及100張的解鎖卡片設定，卡片解鎖可支援悠遊卡、一卡通使用，無須多帶感應卡片讓使用更方便，同時也可搭配語音提示系統，根據提示動作引導使用者無論在設定或是開門、關門上都更容易上手。

耶魯電子鎖推出最新系兩款多合一智慧鎖搶攻電子門鎖市場。圖／業者提供

此外，許多民眾容易忽略的電子鎖防火性，以提供優質產品與服務的為宗旨的耶魯電子門鎖，為提供民眾更安全、無死角的防護，耶魯電子鎖比其他品牌採用更嚴格的測試基準，也是業界所有電子門鎖中唯一「全系列」通過防火試燒測試，環境溫度高於60°C 隨即自動偵測發出警報聲，讓您家的電子鎖還能兼具防火偵測器的功能，提供使用者多一道安全防護機制；全系列的耶魯電子門鎖，皆通過國家測試標準CNS11227，溫度測試可達48小時、正負60度C的嚴苛標準，同時具備遭入侵、破壞時的警報功能，百年鎖具專家耶魯鎖結合門鎖、智慧的全方位高品質，將客戶的安全視為首要任務。

服務最用心 耶魯鎖提供全台唯一五星級24小時快速售後服務

為了提供更優質的服務，百年鎖具專家耶魯鎖提供全台唯一五星級的24小時售後服務，除了從選購開始的五星級專業安裝服務外，更提供即時的線上專人諮詢，協助消費者做產品的問題排除，所有產品同時享有原廠保固兩年的安心服務，同時更提供全台唯一領先業界的24小時全年無休售後服務(六都3小時)、及3小時的緊急救援服務，就是要提供民眾最好最安心的服務。



參與耶魯鎖「安全幸福家、愛無鎖不在」體驗屋的民眾橫跨不同年齡層，體驗民眾紛紛表示，「以往對電子鎖很沒安全感，會擔心操作複雜及維修問題，這次全家一起來耶魯鎖體驗屋，發現耶魯鎖是歷史悠久的鎖具專家，且耶魯電子鎖開門方式很多元，從方便長輩操作的指紋、卡片感應同時還可結合悠遊卡及一卡通的使用，到智慧應用的手機遠端開門都有，現場實際操作後，覺得比想像中簡單便利很多，加上有24小時專人即時服務，是兼顧居家安全及方便性的智慧生活新選擇！」

耶魯鎖體驗屋(信義A8館前)以創意闖關方式提供民眾體驗多合一智慧鎖的安全及便利性，吸引不同年齡層民眾前往體驗。圖／業者提供

親臨體驗抽好康 憑抽獎券至指定百貨耶魯鎖門市選購A系列鎖具再享折扣

配合百年鎖具專家耶魯鎖巡迴體驗活動，民眾於活動期間9/25-9/27親臨台北新光三越信義店A8、10/9-10/11台中新光三越中港店，參加耶魯鎖「安全幸福家、愛無鎖不在」體驗屋體驗，就有機會抽中YDM7116A及YDM7216A耶魯電子鎖，即日起至12/31止，憑體驗活動抽獎券存根聯至台北信義新光三越A8、台中新光三越中港店耶魯鎖櫃位選購最新款A系列耶魯電子鎖，直接享有95折優惠，歡迎民眾一同體驗安全便利的智慧數位生活。 https://www.yaletaiwanstore.com.tw/