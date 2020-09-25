FUN大振興三倍券 好享購相約台中台北慶中秋

在後疫情時代，經濟部商業司為振興經濟、刺激國內零售業消費，精心規劃了一系列「好享購」活動，此次選定中秋連假分別於台中與台北舉行，9/30~10/2在台中草悟道舉辦「好享購—草悟好物市集」，緊接著10/2~10/5在台北世貿一館舉辦「好享購—好禮好物展」，現場展售的產品豐富多元，歡迎民眾一起到場參觀血拚、抽大獎。

「好享購」活動邀集了全台優質零售商家，內容包羅萬象，每樣商品代表臺灣各地不同特色，有伴手名品、人氣團購點心、職人手作、生活雜貨及囤貨熱賣爆品等。台中場邀集知名法式健康伴手禮專賣店「法布甜」、香港職人手工法式蝴蝶酥專賣店「甜忌廉甜點店」、雲林鐵蛋大王「安記食品」及中部知名手作飾品「敲金工」等名店共襄盛舉，台北場則邀集台灣老字號的肉乾品牌「新東陽」、2020南臺灣大餅節創新獎及傳承獎雙料得主「華珍食品」、台灣蜂蜜蛋糕名店「一之鄉」及全台知名的新竹名產「海瑞貢丸」等，眾家業者將帶著最優質的人氣伴手名品與大家共度中秋佳節。

到場消費民眾記得要帶好振興三倍券，三倍券自發行以來帶動民間經濟活絡，為持續延燒三倍券熱度，經濟部商業司將三倍券「好用」、「好刺激」的效果發揮到最大，祭出限量振興券可兌換2倍購物金的超優惠活動，可現抵現用，現買現賺，FUN大振興三倍券。

此外，還有消費滿額送限量福袋及抽大獎等多重好康，只要消費就有機會抽到Dyson吸塵器、Switch（臺北）、FUJI按摩椅、Dyson三合一空氣清淨機（臺中）等超值大獎，買越多、中獎機會越高。

活動現場除了有多樣優質店家展售好商品外，更安排各式精采表演團體演出與大家互動，期盼提供給國人一個購好禮、購好吃、購好喝、購好玩盡情享受的美好中秋假期。