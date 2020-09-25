藝術家李瑞標於2020「第五屆台灣藝術博覽會」中大放異彩

藝術家李瑞標日前在2020「第五屆台灣藝術博覽會」中大放異彩，以開啟藝術愛好者間的深度對話方式，吸引了不少想當畫家及對繪畫有深度興趣的青年學子在參觀聆聽。

李瑞標於該展展出寫實、抽象繪畫及原子筆人物素描等三大類、20幾件作品。三大類作品中，寫實的作品藝術手法輕快自然，色調柔和協調，筆法靈巧細膩，景物彷彿籠罩在迷濛的氛圍裡，讓人有如夢如幻的詩意感受。抽象繪畫類的作品，呈現的是個人特殊的創作語彙，將意識流藉由幾何圖形傳達，多元的運用潑灑、堆疊、遮蓋及壓印等不同的技法，創作風格形式由繁入簡，僅留下物體的神韻或幾何線條、幾何塊面結構，輔以設色優雅洗鍊的色調，充分展現東方文化的獨特韻味。原子筆人物速寫，則展現了畫家本人紮實的素描功力，每道筆觸的強弱粗細，每個輪廓的快慢虛實，都得屏氣凝神並且膽大心細的進行，對於光影的掌控，五官的特徵和神韻及細節的拿捏，繪畫功力不言而喻。

李瑞標今年連獲韓國首爾亞細亞美術招待展大賞獎，大陸翰林美術學院全球最佳貢獻獎、以及第54屆國際文化美術大展抽象類金牌獎等三座國際大獎，並且擁有中國百強書畫家及中國一級美術師的殊榮。