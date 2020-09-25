蘆竹地區團體參訪桃園市議會

議長邱奕勝允諾盡力爭取蘆竹建設及發展

桃園市麻吉愛心協會理事長褚銘隆及桃園市蘆竹區新城市促進會等團體一行20人，在桃園市議員褚春來，同時也是新城市促進會的現任理事長的陪同下，今（25）日上午到訪桃園市議會，邱奕勝議長在主持市政總質詢之餘，也特別撥空接待來自蘆竹地區的鄉親朋友們，除了感謝他們平時在地方的付出外，也期許蘆竹地區的發展在大家的努力，以及褚議員的監督把關之下能夠起飛。

今天是桃園市議會第2屆第4次定期會的市政總質詢，由褚春來等4位議員進行總質詢，麻吉愛心協會及新城市促進會等人在褚議員的邀請下，先前往議事堂旁聽，鄉親們透過親自到場旁聽總質詢的過程，更能感受到議員對地方的關心及監督市府的施政，且不遺餘力的替地方爭取建設、為民眾發聲，隨後則至議長室與邱奕勝議長面對面座談，談談蘆竹地區未來的發展。

邱議長在座談時表示，蘆竹地區未來的發展的潛力是非常值得期待的，除了現在捷運綠線規劃之外，包含大中福都市計畫的範圍，未來政府有投入資源開發的需要；老的都市計畫有許多道路都太過狹窄，也需要儘快改善，以因應都市的發展，議會這邊也會持續為大家把關及爭取，希望能夠共同把蘆竹地區發展起來，讓蘆竹更繁榮。座談會後邱議長隨即趕回議事堂主持會議，桃園市麻吉愛心協會一行人即前往禮堂觀賞議會多媒體簡介，也讓大家對於桃園、對於議會的運作，以及平日議員的工作都有更深入的了解。