奇美醫院與奇美食品聯手開發低磷鉀麵包 嘉惠腎臟病友

文 /葉圳轍

腎臟病患有口福了；奇美醫學中心與奇美食品合作開發腎臟病友可以安心食用的低磷鉀麵包，25日在奇美醫院永康院區舉行發表會，這是中南部醫院率先專為腎臟病人設計、可每日安心食用的健康麵包。

奇美醫學中心表示，鬆軟Q彈、餡料豐富的軟式麵包一直是多數台灣人的早餐首選；但現代人飲食習慣問題，伴隨諸多文明病，其中慢性腎臟病發生率及洗腎率皆是全球之冠。洗腎過程中，市面上的麵包及點心因含磷鉀成分居高，幾乎不適合此類病人食用。

奇美醫院與奇美食品合作開發腎臟病友可以安心食用的低磷鉀麵包，25日在奇美醫院永康院區舉行發表會，圖為與會貴賓合影。左起奇美醫學中心營養科組長賴春宏、富華公司總經理朱志豪、奇美醫學中心院長邱仲慶、腎臟病友劉小姐、臺南市副市長趙卿惠、奇美食品董事長宋光夫、奇美食品幸福頌烘焙主廚林子翔。圖/葉圳轍

為此，奇美醫學中心營養科率先與奇美食品旗下的烘焙品牌C’est si bon幸福頌合作開發，嚴選日本熊本製粉與日本專利技術植物性大豆鮮奶油，並運用主廚自製的天然湯種酵母與水合工法技術，推出超水潤的低麩質、低磷鉀健康麵點系列—低麩米圈圈、低麩纖蔬棒及低麩湯種南瓜包三種麵包與豆乳布丁一款小點心，讓腎臟病友可以每日安心食用，不會造成身體的負擔。

臺南市副市長趙卿惠出席發表會表示，感謝奇美醫學中心與奇美食品合作開發這款低磷鉀的麵包，嘉惠腎臟病友；該款麵包可以滿足病患的口慾，其可口度及滿足度都很高，讓病患吃起來有幸福感，這跟奇美食品烘焙品牌幸福頌是相呼應的。

趙卿惠說，該產品除了技術外，更講究食材與製程，讓產品中的磷鉀降到最低，這是中南部首發，未來希望奇美能廣為推廣，讓更多腎臟病友可以享用。

奇美醫學中心院長邱仲慶與會坦承，醫院內的治療餐點非常難做，要顧及病患的建康，有很多的顧忌，因此並不是可口，病患反應度普遍不佳。如今醫院的營養科與奇美食品旗下C’est si bon幸福頌合作，共同開發的低磷鉀、有優良蛋白質的麵包，可造福腎臟病患，讓病患重拾吃的幸福感。

邱仲慶說，該系列麵包將從奇美醫學中心各院區開始推廣，未來期許造福更多的患者。

據悉，該系列低磷鉀麵包及豆乳布丁，已在奇美醫院各院區的咖啡館販售，每天一上市幾乎都是秒殺；另外，奇美醫院也先行在住院的腎臟病人伙食中搭餐供應，並獲得病患九成的滿意度。

該發表會，有位腎臟病友劉小姐也現身說法，對低麩纖蔬棒及豆乳布丁很滿意，讓她重拾吃的幸福感。