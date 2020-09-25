2020臺馬聯合網購節線上開跑

臺灣嚴選商品快閃西門町 近70家業者熱情參與 網紅直播線上帶逛

經濟部商業司今(9/25)於臺北西門町紅樓中央展區舉辦臺灣嚴選快閃市集活動，並宣布「2020臺馬聯合網購節」於9月25日起至10月6日為止，展開為期12天的跨境線上銷售活動。臺灣知名電商平臺PChome全球購物、博客來、好物飛行；美妝保養品牌我的心機、安妮絲薇；伴手禮iCarry、海邊走走等近70家業者熱情參與，攜手前進大馬市場。

經濟部商業司司長李鎂(中)與BEAUTYGEN業者合影。圖/謝易晏

經濟部商業司持續輔導零售業上架電商，更要協助優秀的臺灣品牌「賣」向國際，去(108)年臺灣與馬來西亞首次舉辦「臺馬聯合網購節」，共帶領62家業者、2,300個臺灣品牌、11萬件商品上架銷售，10天的活動期間商品交易總額超過新臺幣1,200萬元！

經濟部商業司司長李鎂(中)與參與網購節的高雄好物業者合影。圖/謝易晏

今年，經濟部商業司特別以「臺灣嚴選」(Taiwan Select)作為活動主題，提供馬國民眾超過50項5折以下的嚴選熱銷商品，如博客來自然優輕烘焙原味綜合堅果、我的心機高效安瓶，都提供買1送1的限定優惠，期望可以透過嚴選商品帶動整體買氣，期許創造一波跨境銷售佳績。

快閃市集活動現場，除了邀請目前在臺灣的馬來西亞民眾前來搶鮮體驗臺灣嚴選商品，更有馬來西亞知名網紅陪粉絲線上逛攤，透過社群直播，了解本次活動的推薦必買清單，以及讓馬來西亞消費者認識更多優秀的臺灣品牌。