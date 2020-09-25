普門中學家長會首席副會長徐少東義助弱勢 　獲高雄市教育局頒狀表揚

人間處處有溫情！日前在高雄市議會議長曾麗燕的見證下，高雄市教育局長謝文斌頒發表揚狀給普門中學家長會首席副會長徐少東，表揚其關懷弱勢新住民子女、協助籌募助學金的善舉。

普門中學校長蔡國權表示，這是一件有洋蔥的溫馨故事。蔡國權校長說，新學期開學，普門中學一位國一新生劉姓同學，因爸爸已往生，而媽媽是新住民，家境清寒，只靠媽媽從事幫傭工作，每個月薪資僅二萬餘元。蔡國權校長說，開學日，劉姓同學母親向學校說明自己的家庭狀況，坦承恐無力負擔全額註冊費，當時瞭解狀況後，深受她的故事感動，也告訴她不用擔心註冊費，不足部份會想辦法籌措，劉同學媽媽當下頻頻含淚道謝。蔡國權校長說，事後他向首席副會長徐少東傳達此訊息，並請求協助，徐副會長馬上應允將向企業界朋友尋求協助。

普門中學校長蔡國權（左起）、高雄市教育局長謝文斌、高雄市議長曾麗燕、普門中學家長會首席副會長徐少東、國民黨高雄市議會總召曾俊傑議員、高雄市粉彩協會理事長王敏妃，以及曾俊傑議員夫人共同合影。圖／徐少東提供

徐少東表示，當獲悉此事時，原本想自己捐助，但想這是一件好的因緣，何不來擔任穿針引線、縫合因緣者呢?因此將訊息傳達出去，高雄市粉彩協會王敏妃理事長隨即首肯捐贈高雄美濃農家樂畫作義賣，也獲得曾俊傑議員夫妻允諾買下畫作，共同促成這樁美事。

曾俊傑議員表示，他長期來就相當肯定新住民遠渡重洋來到台灣生活的勇氣與苦心，身為民意代表，本來就應扮演菩薩聞聲救苦，他非常感動普門中學辦學用心，為弱勢家庭找出辦法，也感謝普門家長會首席副會長、三聯南頻電信執行長徐少東、高雄市粉彩協會理事長王敏妃，讓他有機會回饋社會。

劉同學媽媽獲知此事後，相當感謝普門中學蔡校長、家長會徐副會長、王敏妃畫家、曾俊傑議員大力協助解決她的困境，她會更珍惜這份因緣，鼓勵孩子「懂得感恩，努力學習」。