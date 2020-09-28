GSK葛蘭素史克消費保健用品與Pfizer輝瑞消費保健用品事業之結合案於今日（2020年9月28日）完成

GSK葛蘭素史克與Pfizer輝瑞之結合，全球已於2019年8月1日宣布正式完成此合資交易，而台灣本地市場的合資交易則於今日2020年9月28日完成。

英商GSK葛蘭素史克公司總經理潘瑞泰（Ritesh Pandey）表示，本次結合對GSK葛蘭素史克消費保健用品事業在台灣的業務，注入了一股強勁的力量，新的合資事業匯集了優良的消費保健品牌，包括普拿疼（Panadol）、善存（Centrum）、舒酸定（Sensodyne）、克補（Stresstabs）、挺立（Caltrate）、保麗淨（Polident）和牙周適（Paradontax）。在止痛，呼吸道，維生素，礦物質和營養補充品以及口腔健康領域，將為消費者提供更完整的服務。

潘瑞泰（Ritesh Pandey）強調，合資事業在台擁有前述領域的領導地位，品牌優良口碑為加速成長奠定了基礎。透過合資事業，我們有能力持續追求卓越業績目標及帶動企業成長。

葛蘭素史克集團（GlaxoSmithKline, 簡稱GSK）為跨國公司，總部在英國，GSK在台灣已營運四十年，在台業務為西藥、疫苗與消費保健用品。GSK對消費保健產品的投資及關注可以追溯到160多年前，許多品牌已成功地建立一定的知名度。