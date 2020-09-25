內湖週末強檔廚浴精品特賣中

2020麗舍廚衛精品特賣會9/24~9/27強勢登場

台北設計建材中心 同步舉辦4周年慶優惠活動

兩年一度的麗舍廚衛精品 特賣現場擠滿搶好康人潮。

兩年一度的麗舍廚衛精品特賣會，歷年來一直是消費者引頸期盼的特賣盛事。名媛貴婦口碑推薦，豪宅設計師指定的頂級廚衛麗舍生活國際，將於9月24日至9月27日於台北設計建材中心舉辦為期4天的「麗舍2020年廚衛精品特賣會」，特別精選門市換樣及建案樣品，規劃「五星飯店指定款」、「人氣口碑熱賣款」及「小資首選必敗款」等主題方案，一樓展示吸睛特惠品，六樓則是打造成精品廚衛品牌空間，匯聚美國百年經典衛浴品牌KOHLER、法國奢華精品衛浴THG、義大利頂級科技衛浴teuco、德國精品衛浴龍頭hansgrohe等精品品牌，從千元配件到百萬精品，共上千款超值特賣商品，驚喜尋寶，不論是衛浴改造或豪宅裝潢，都是不容錯過的絕佳機會。此外，麗舍好康獎不完，活動期間抽最新一代iPhone 12，只要按讚分享、留言標註朋友就有機會參加抽獎

五星飯店指定款 最高價差近50萬

超級破盤價!價差達50萬的義大利按摩浴缸已陸續於現場售出。圖/傅秉祥

文華東方、萬豪酒店公寓指定款前所未有破盤價

義大利科技衛浴、法國THG精品龍頭、德國hansgrohe淋浴設備

最受矚目的「五星飯店指定款」今年釋出前所未有超低優惠，包含在法國享有「家居界香奈兒」美譽的法國精品衛浴THG，以及義大利頂級科技衛浴品牌teuco皆釋出破盤促銷折扣。工藝與美學兼具的義大利頂級科技衛浴teuco自動消毒彩光按摩浴缸，原價$250,200，只要$42,400，超狂特惠誠意十足。原價將近40萬的Teuco Outline獨立式人造石浴缸，也只要$83,200。另外，法國奢華精品衛浴THG Ange三孔臉盆龍頭，優惠價只要$107,900，奢華盡顯的極致工藝，絕對是行家搶購的商品。THG Papillon四孔浴缸龍頭以及THG Marina三孔臉盆龍頭(黑瑪瑙把手)也都有驚喜優惠。

衛浴改造、豪宅裝潢行家入手最佳時機

人氣口碑熱賣款！美國百年經典衛浴KOHLER衛浴換裝首選

時序已進入下半年度，是否正在構思如何賦予居家生活嶄新的面貌，迎接新的季節。美國百年經典衛浴KOHLER絕對是消費者添購衛浴設備的首選，此次推出多款人氣口碑熱賣款。Forefront玫瑰金長方型下崁盆優惠價$20,700，擁有優美線條與絕美色調，是名媛貴婦妝點浴室的首選。此外，充滿藝術氣息的Ipanema Camber彩繪下崁盆、Ipanema瓷製彩繪檯面與Top Art Console Table臉盆架組，原價$372,800，現在只要$81,400就可輕鬆入手，是藝術潮流人士的人氣首選。Antilia璀燦晶鑽玻璃檯面盆以及Empress Bouquet夏宮彩繪下嵌臉盆也都有獨家優惠。

小資首選必敗專區千元入手破盤單品

除了為行家與貴婦推出精品級特惠商品，更設置「小資首選必敗款」專區，祭出多款千元輕鬆入手的超值單品，讓小資族也能享有精品級規格衛浴。此區包含多款德國頂尖工藝多功能龍頭hansgrohe商品，Raindance Select E三段式大範圍洗澡蓮蓬頭優惠價$2,959、Focus臉盆龍頭優惠價$4,939、Ecostat淋浴定溫龍頭組優惠價$9,599，萬元有找CP值超高，提升居家生活質感就趁現在！

麗舍不只打造智能居家空間，更希望讓消費者生活更智慧便利，於特賣會期間祭出抽新iPhone12活動，只要在9月27日18:00前，按讚麗舍官方粉絲團與貼文、留言tag兩位朋友並公開分享，就有機會獲得2020全新iPhone！

上千款精選主題商品破盤下殺─參加抽獎送新iPhone

特賣會時間：9/24-9/27 10:30-18:00，地點：台北設計建材中心(台北市內湖區新湖一路185號)，特賣會期間如遇颱風來襲，達台北市停班停課標準，則順延舉辦，並另行公告，特賣商品限時限量售完為止，數量更動不另行通知。

【麗舍2020廚衛精品特賣會】推薦好康商品覽表:

(1)五星飯店指定款：歐洲精品衛浴

-義大利頂級科技衛浴teuco 180度轉向右轉角按摩浴缸原價$250,200 優惠價$42,400

-義大利頂級科技衛浴teuco Outline獨立式人造石浴缸原價$385,200優惠價$83,200

-法國奢華精品衛浴THG Ange三孔臉盆龍頭原價$603,700 優惠價$107,900

-法國奢華精品衛浴THG Papillon四孔浴缸龍頭原價$315,500 優惠價$112,800

-法國奢華精品衛浴THG Marina三孔臉盆龍頭(黑瑪瑙把手) 原價$104,900 優惠價$37,500

(2)人氣口碑熱賣款: 美國百年經典衛浴KOHLER

-KOHLER Antilia璀燦晶鑽玻璃檯面盆原價$227,800 優惠價$119,400

-KOHLER Forefront玫瑰金長方型下崁盆原價$35,100 優惠價$20,700

-KOHLER Empress Bouquet夏宮彩繪下嵌盆原價$86,700 優惠價$45,500

-KOHLER Ipanema Camber彩繪下崁盆+ Ipanema瓷製彩繪檯面+ Top Art Console Table臉盆架組，原價$372,800，優惠價$81,400

(3)小資首選必敗款: 德國頂尖工藝多功能龍頭hansgrohe

-hansgrohe Focus臉盆龍頭原價$6,999 優惠價$4,939

-hansgroheEcostat淋浴定溫龍頭組原價$12,300 優惠價$9,599

-hansgrohe Raindance Select E三段式大範圍洗澡蓮蓬頭，原價$3,799，優惠價$2,959

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