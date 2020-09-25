北科大與日本標竿學校九州大學締結姊妹校

台日學術交流再創高峰！國立台北科技大學9月23日與日本九州大學舉行線上簽約姊妹校儀式，以遠距方式正式開啟兩所大學間的校際級合作，未來將積極推展兩校師生跨國交換與學術研發，強化雙邊合作關係。

九州大學為日本頂尖的研究型綜合國立大學，也是九州地區最高學府，日本文部科學省也曾將九州大學評定為「超級國際化大學計畫」中A類標竿學校。在QS評比中，九州大學獲得2021年世界大學排名第132名，2020年亞洲區大學排名第30名。該校除了在工程、化學、材料科學等理工領域表現出色，近年來更開始積極發展能源、生醫與宇宙科學等日本政府所關注之重點領域。

北科大也在2020年QS評比中獲得亞洲區大學第95名，材料科學類別世界排名第101到150名。北科大自1912年建校以來，致力開展產學合作，並於近年成立了AI、能源和智慧感測的跨學科技術研究院。此次簽約後，兩校將擴大交流規模，推動合作項目並開展學術聯合研究。

北科大校長王錫福表示，北科大與九州大學已有多年友好關係，該校於再生能源領域持續推出具開創性的研發成果，而能源亦是北科大研發能量最強的項目之一，近年來廣設如節能減排研究中心、永續環境控制中心等單位，也與政府及產業攜手發展離岸風電技術。他期許未來兩校能在該領域有更深入的交流合作，共同開展再生能源研究的新篇章。

不受疫情影響，北科大與日本九州大學持續推展學術合作。圖／北科大提供

九州大學校長久保千春亦在視訊會上表示，北科大為台灣最享有盛譽的大學之一，未來除了推動兩校的師生交換與聯合研究外，他也希望可以與北科大合作短期課程。九州大學開設許多特別給海外學生申請的短期課程，如Japan in Today’s World短期課程，除了是全英語授課外，也提供海外學生體驗日本文化和日本語學習的機會。而北科大現正積極推動問題導向學習(PBL)短期課程，讓海內外參與的學生進行深度文化交流，建立起國際網絡。

北科大與九州大學於2015年起即開始頻繁於建築、工業設計、工程和綠能等領域進行學術交流與合作，九州大學也陸續與北科大設計學院、電資學院、人文社會學院及工程學院等簽署院級合作協議。2019年九州大學亦曾受北科大之邀，於北科大主辦的木藝聯盟成果展共同展出該校木藝設計代表作品。此次因疫情影響，兩校簽約儀式採視訊方式進行，雙方也在會上討論疫情過後將盡快安排雙邊互訪，進一步促進兩校間的合作鏈結。