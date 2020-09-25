OATLY 推我們一起「奶」品牌活動　透過快閃與試飲活動　呼籲大家一起改喝植物奶

知名燕麥奶品牌OATLY日前公布在台灣進行的飲用奶類模式以及對植物奶的認知研究，發現只有約一半（54％）受訪者：「能清楚界定什麼是植物奶」，而有近4成受訪者（37％）認為「植物奶是植物搭配牛奶的飲料」。為此，OATLY相信，台灣民眾對植物奶仍存有一些誤解，顯示植物奶的教育不夠普及和全面，這也許讓很多人錯過該健康且永續的飲料選擇。

隨着台灣的蔬食人口日益增加，近年來，台灣市面上出現很多植物奶選項。OATLY的研究調查顯示，有22％受訪者表示過去一年中飲用更多植物奶。調查同時顯示，幾乎所有（96％）受訪者在提起「奶」時，會第一時間會想起「牛奶」，這結果反映牛奶在「奶」類選擇上仍有主導地位。

為了向大家推廣植物奶的好處，OATLY特別為植物奶設計獨特視覺，簡單突顯植物奶是「種出來的奶」，源於植物而不含任何動物成份，並推出「我們一起『奶』」品牌活動，跟同樣愛護地球的咖啡店、零售及餐飲好友結盟，以品牌一貫輕鬆互動的手法推廣，讓消費者能夠一目了然地分辨植物奶，鼓勵大家一起改喝植物奶，為地球和自身的健康帶來正面效益。

為了宣傳「我們一起奶」活動，OATLY 在10月9至11日在台北將有品牌宣傳車快閃活動，另外在台北、新北市區公車上也將有一系列「我們一起奶」宣傳活動。同時，OATLY與星巴克一同發起全新的星風格蔬食計畫，將於9月27日在高雄夢時代門市舉辦快閃體驗，現場除有以「OATLY咖啡師燕麥奶 」包裝為原型的大型裝置供拍照打卡外，更提供OATLY燕麥奶調和的咖啡飲品試喝。

OATLY期望透過「我們一起奶」品牌活動，邀請消費者從飲食選擇上改變，並在健康與環保上擁有新選擇。OATLY 專利酶解技術保留燕麥中的膳食纖維和β-聚葡萄糖，而且不含乳糖和動物成分，燕麥味濃，口感順滑，提供給素食、非素食者一個喝「奶」的健康新選擇！在環境永續上，相較於生產牛奶，OATLY燕麥奶能夠降低80％的溫室氣體排放量和79％的土地使用量，及60％的能源消耗。簡言之，只需一個改喝植物奶的小小改變，就可以為環境永續盡一份心力。