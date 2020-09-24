高值化農產素材產業應用論壇 提升產業價值

提高農業附加價值是農業政策的重要方針，為持續推動我國優質農產品多元應用，穩定提升農業價值並增加農民收益，行政院農業委員會於本(24)日下午1時30分於臺北世界貿易中心展覽一館舉辦「高值化農產素材產業應用論壇」，邀請國內產學界專家，以臺灣農產素材之「產業布局及趨勢」及「研發成果」為主軸進行交流。論壇以農產素材創新應用與消費趨勢作為開端，延伸至農產素材產業鏈加值應用與技術成果曝光，期望藉由論壇交流探討農產品跨域應用之開發潛力，協助國內研發單位與業者研發方向能對接消費市場趨勢，拓展不同市場定位，提升農產素材之應用價值。

對接消費市場需求，促進產業鏈串接

為提高農業附加價值，除加工應用技術研發之外，投入消費者需求趨勢分析亦為精準開發的重要關鍵。然目前加值農業尚未建立消費者偏好與農產素材研發單位之間的資訊回饋機制，故本次論壇邀請中興大學食品科技領域專家、從事素材研發的嘉年生化公司以及食品工業研究單位，與來賓解析臺灣農產素材產業趨勢與銀髮食品研發成果。論壇中亦由農業科技研究院分享農產素材消費需求調查結果，分析當前消費者對於終端產品偏好與趨勢，協助研發單位瞭解農產素材的供需概況與結構變化。

「高值化農產素材產業應用論壇」 期望藉由論壇交流探討農產品跨域應用之開發潛力，提升農產素材之應用價值。 圖／業者提供

為串連產業鏈，促進「素材廠商」、「農試改研發人員」以及「產品製造廠商」三方的合作與互動，本次論壇同時提供市場面分析與研發端成果，一方面能協助研發單位篩選作物與素材標的，另一方面也希望提供產品業者製作產品與行銷方式等建議。

優化加工研發技術，提升產業價值

為賦予本土農產品新價值，行政院農委會積極投入農產原料之機能性加值研發，並協助推廣臺灣農業連結國際市場。農委會近期持續投入科研預算協助發展我國優質農產品多元應用，加強農產品及其相關素材之應用研究，建構農產業高值化應用體系，致力提升農產素材之附加價值。此次論壇邀請國立高雄科技大學說明檸檬高值化產品開發成果，並由國立嘉義大學解析芒果加值機能性製品應用，透過多項農產素材之製程技術標準化及優化之成果進行專題分享，期望透過本次論壇帶給與會者豐富的素材開發潛力資訊，促進產業鏈價值提升，進而帶動原料生產農戶收益。